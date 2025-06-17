"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ" تفعل خطة استمرارية الأعمال لتسهيل حركة المسافرين عبر مطارات الدولة

- إجراءات تشغيلية لمواجهة تداعيات غلق أجواء بعض الدول.

أبوظبي في 17 يونيو/ وام/ أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمليات في مطارات دولة الإمارات والتنسيق مع كافة الجهات التشغيلية لمواجهة تداعيات المستجدات الإقليمية والسياسية التي أدت إلى إغلاق أجواء بعض الدول، وبما يضمن سلامة وانسيابية حركة المسافرين دون تأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ المعتمدة فور نشوب الأحداث، لضمان مرونة التشغيل والحد من تداعياتها المحتملة على حركة السفر في ظل قرارات بعض الدول بغلق الأجواء أمام حركة الطيران، حيث شملت الخطة إجراءات تشغيلية وتنظيمية تم تنفيذها بدقة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم دعم فرق العمل الميدانية بمطارات الدولة على مدار الساعة بكوادر بشرية مؤهلة وإمكانيات تشغيلية عالية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لكافة المستجدات، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات التشغيلية المختصة، للتعامل مع أوضاع المسافرين العالقين في المطارات، وضمان توفير الدعم اللازم لهم من حيث الإقامة المؤقتة، والخدمات اللوجستية، والمعلومات الدقيقة.

وقالت الهيئة أنه تم تنظيم آلية دخول المسافرين إلى المطارات في الدولة بما يتماشى مع الحالة التشغيلية، إلى جانب تقديم الإرشادات المباشرة للمسافرين من خلال فرق الدعم، وذلك بشأن إعادة جدولة الرحلات بالتنسيق الفوري مع شركات الطيران العاملة في الدولة.

وأشادت الهيئة بمستوى التعاون الذي قدمه المسافرون وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المسافرين في كافة الظروف والحالات الطارئة، وتقديم الدعم لهم انطلاقًا من القيم الإماراتية الأصيلة ومعايير منظومة الخدمات الاستباقية وخطط إدارة الأزمات والطوارئ، بما يؤدي إلى الحفاظ على انسيابية الخدمات المقدمة للمسافرين في رحلات الذهاب والإياب وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.