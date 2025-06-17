محمد الشرقي يلتقي رئيس مجلس إدارة "تجارة وصناعة الفجيرة" ويشيد بدورها في دعم النمو الاقتصادي بالإمارة

الفجيرة في 17 يونيو/ وام/ التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز البيئة التنموية الشاملة في الإمارة، وتوفير المقومات التي تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات، ودور ذلك في دعم التوجّهات الوطنية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة على المديين القريب والبعيد.

وأشار سموّه، إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير البنية الاقتصادية للإمارة، وتعزيز الشّراكات بين القطاعين العام والخاص، عبر مبادرات نوعيّة تُسهم في استدامة النمو الاقتصادي، ودعم تنافسيّة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي.

واطّلع سموّه خلال اللقاء، على أبرز المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لدعم رواد الأعمال وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خططها المستقبلية لتعزيز التجارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الإمارة.

كما جرى استعراض التقرير السنوي لأعمال غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لعام 2024، مُتضمّنًا أبرز المُشاركات المحلية والدولية التي أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية وجذب الاستثمارات.

واستعرض التقرير زيارات الوفود التي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، إلى جانب عرض إحصائي لنمو حركة التسجيل والمعاملات خلال العام.

وسلّط التقرير الضوء على أبرز برامج دعم رواد الأعمال، ومنها الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الذي خرّج 100 منتسب، مع خطة لزيادة عدد المنتسبين بنسبة 25% سنوياً، في إطار دعم التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وثمّن سموّه، جهود غرفة الفجيرة ومُبادراتها المستمرة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل وفق رؤى استراتيجية تواكب تطلعات الرؤية الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وتُسهم في ترسيخ مكانتها كمركزٍ اقتصادي متطور وجاذب للاستثمار.

من جانبه، عبّر الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عن شكره وامتنانه لسمو ولي عهد الفجيرة على استقباله، ودعم سموه المتواصل للقطاع الاقتصادي، مؤكداً التزام الغرفة بتعزيز دورها التنموي، وتقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة سلطان جميع مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.