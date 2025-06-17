تفاهم بين "ايدج" و"تاليس" لتوطين قدرات الصيانة لأنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة

أبوظبي في 17 يونيو / وام / وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و"تاليس"، الشركة العالمية الرائدة في حلول التكنولوجيا المتقدمة للدفاع والأمن، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في إنتاج وصيانة أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة لـ "تاليس".

وتدعم مذكرة التفاهم، التي جرى توقعيها على هامش معرض باريس للطيران 2025 من قبل الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج، وأليكسيس موريل، نائب رئيس أنشطة البصريات الكهربائية وإلكترونيات الصواريخ في تاليس، وعبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في دولة الإمارات، الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز القدرات الدفاعية السيادية لدولة الإمارات وتوطين التقنيات الرئيسية من خلال توفير حلول صناعية مستدامة محلياً.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث "تاليس" ومركز التميز للبصريات الكهربائية التابع لـ "ايدج" إمكانية إنشاء قدرات متخصصة في دولة الإمارات لمجموعة من أنظمة البصريات الكهربائية المتطورة من "تاليس"، والتي تعمل حاليا في الخدمة لدى القوات المسلحة الإماراتية.

وتشمل مجالات التعاون المقررة (أجهزة التصوير الحراري المحمولة: صيانة سلسلة أجهزة التصوير الحراري "SOPHIE" من "تاليس")، والتي أثبتت كفاءتها الميدانية، مما يدعم القوات البرية بأداء فائق في الكشف والتحديد"، إلى جانب (مناظير الأسلحة: دعم محلي لمناظير الأسلحة "XTRAIM" من "تاليس")، التي تجمع بين رؤية النقاط الحمراء والتصوير الحراري في حل مدمج وعالي الأداء، علاوة على (كاميرات البصريات الكهربائية للمركبات: صيانة ودعم أنظمة البصريات الكهربائية المتقدمة للمركبات من "تاليس")، المصممة لتعزيز وعي الطاقم وقدرات الاستهداف عبر مجموعة من المنصات المدرعة".

شهد حفل التوقيع، حمد المرر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وباتريس كين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس، وباسكال سوريس رئيسة شركة تاليس إنترناشونال.

ومن خلال الاستفادة من مجالات خبراتهما، تهدف "تاليس" ومركز التميز للبصريات الكهربائية في مجموعة "ايدج" إلى زيادة الجاهزية التشغيلية ودعم دورة حياة تقنيات الدفاع المتقدمة المستخدمة في القوات المسلحة الإماراتية.

وقال الدكتور شوقي قاسمي، رئيس التكنولوجيا والابتكار في ايدج: تُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة في سعينا إلى تعزيز القدرات الدفاعية المحلية من خلال الشراكات الصناعية، وبالتعاون مع شركة "تاليس"، حيث تتخذ مجموعة ايدج خطوة مهمة نحو تمكين قدرات صيانة فريدة ومركزية للأنظمة الكهروضوئية ذات الأهمية الحيوية.

وأعرب عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في الإمارات، عن اعتزازه بتعزيز التعاون مع مجموعة ايدج والمساهمة في الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات بشأن الجاهزية الدفاعية المحلية، مؤكدا أن هذه الشراكة ستضمن الأداء المستدام للأنظمة البصرية الكهربائية المتطورة في مختلف المجالات التشغيلية، وتعزز الالتزام المشترك بدعم المنظومة الصناعية المحلية، كما ترسخ ريادة دولة الإمارات في قطاع الدفاع العالمي.