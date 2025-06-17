سعود بن صقر يطّلع على إستراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية

رأس الخيمة في 17 يونيو/ وام/ أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الحفاظ على السجل الوثائقي للدولة يُعدّ ركيزةً أساسيةً لصون الهوية الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بتاريخها العريق، وإرثها الحضاري والثقافي الغني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، بحضور عددٍ من المسؤولين.

واطّلع سموه خلال اللقاء على الإستراتيجية المستقبلية للمؤسسة، وخططها الرامية إلى حفظ التراث الوثائقي الوطني، مشيداً بالدور الحيوي الذي تضطلع به كمركز وطني لحفظ ذاكرة الوطن وترسيخ إرثه الثقافي والمعرفي.

كما تم خلال اللقاء استعراض أولويات الإستراتيجية المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة 2023–2032، والتي تشمل تطوير أدوات الأرشفة الرقمية، وتنفيذ مبادرات مبتكرة تدعم بناء مجتمع معرفي متكامل، وتسهم في ترسيخ الحضور المؤسسي الوطني في مجالات التوثيق والأبحاث على الصعيدين المحلي والعالمي.

وثمّن سموه الجهود المتواصلة التي يبذلها الأرشيف والمكتبة الوطنية في تطوير منظومة متقدمة لحفظ الوثائق والمحتوى المعرفي، مؤكداً أن الاستثمار في التوثيق والمعرفة يُعد من الركائز الأساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في صون ذاكرة الدولة للأجيال القادمة.

من جانبه، عبّر سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي عن بالغ شكره وتقديره لسموه على دعمه المتواصل، مؤكداً أن المؤسسة ماضية في تنفيذ رؤيتها الإستراتيجية، وفق نهج مؤسسي متكامل يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ويهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في مجال الأرشفة وحفظ المعرفة.

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يسعى إلى تقديم تجربة رائدة من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة والممارسات المهنية المتقدمة، بما يضمن إثراء المحتوى الوطني، وتيسير الوصول إليه.