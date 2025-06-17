"الاقتصاد" تطلق "مخيم الضيافة الصيفي 2025"

دبي في 17 يونيو/ وام/ أطلقت وزارة الاقتصاد بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، "مخيم الضيافة الصيفي 2025"، وهو برنامج تدريبي شامل لتأهيل الطلاب في بيئة واقعية مثل الفنادق والمنشآت السياحية، بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية السياحية ضمن رؤية شاملة لتعزيز رأس المال البشري في قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات.

يأتي إطلاق المخيم تماشياً مع مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، وبشراكةٍ إستراتيجية مع عدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع السياحي والفندقي وعدد من كبرى منشآت الضيافة في الدولة.

حضر إطلاق المخيم في دبي أمس، سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، بالإضافة إلى ما يقارب من 100 شخص من ممثلي قطاع الضيافة بالدولة إلى جانب عدد من القيادات الطلابية والمهنية.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل اليوم أحد محركات التنمية المستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وأنه في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع تبرز أهمية إعداد القادة وتنمية الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يضمن النمو المستدام للسياحة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود متضافرة مع مختلف الشركاء المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا المستهدف الإستراتيجي.

وقال :" إن المخيم الصيفي المتميز يمثل استثماراً في الشباب الإماراتي ودعماً للتوطين في أنشطة السياحة من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، وبما يدعم رؤيتنا لمستقبل سياحي مزدهر تقوده كفاءات إماراتية متمكنة، حيث نعمل على إعدادهم ليكونوا رواداً ومبتكرين يساهمون في إثراء التجربة السياحية لزوار دولة الإمارات، وليصبحوا خير ممثلين للهوية السياحية الإماراتية الأصيلة، وسفراء لقطاع الضيافة في الدولة بما يتميز به من سمعة إيجابية متميزة على مستوى العالم".

وفي تصريح صحفي على هامش الفعالية أكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن قطاع السياحة في دولة الإمارات يشهد نمواً مطرداً ويُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 13%، متوقعاً أن تصل إلى 14% بنهاية عام 2025، مع هدف إستراتيجي يتمثل في بلوغ 17% بحلول عام 2031.

وقال:" لدينا اليوم أكثر من 800 ألف موظف في قطاع السياحة والضيافة، ما يجعله من أعلى القطاعات توظيفاً".

من جانبها أكدت سعادة شيخة ناصر النويس، أن المخيم يشكل خطوة مهمة في المجال التدريبي الداعم للمسار الأكاديمي السياحي حيث يساهم في تمكين الموارد البشرية وإعداد كفاءات عالمية المستوى وبخبرة عملية واسعة في مختلف أنشطة السياحة والضيافة في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هذا التوجه يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي تربط القطاع السياحي بمبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز التحوُّل فيه من خلال صناعة القدرات واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار والاستدامة.

بدورها أكدت عائشة عبد الرب العفيفي، مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد، أن الإقبال على “المخيم الصيفي 2025” فاق التوقعات، حيث سجّل حتى صباح اليوم 170 طالباً وطالبة من المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأوضحت العفيفي أن البرنامج يوفر أكثر من 125 فرصة تدريبية متنوعة بالتعاون مع أكثر من 35 منشأة فندقية وسياحية ومطعم موزعة على جميع إمارات الدولة، تشمل مجالات مثل عمليات الفنادق، وخدمات الضيافة، وإدارة الفعاليات، وغيرها.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تمنح الطلاب فرصة فريدة للاحتكاك المباشر مع بيئة العمل والتعلم من خبراء القطاع.

ويسهم مخيم الضيافة الصيفي في تعزيز التوطين في قطاع السياحة من خلال تمكين الشباب الإماراتي في هذا القطاع الحيوي، وسد الفجوة بين الشهادة الجامعية وسوق العمل، وإكساب المشاركين تجربة عملية ومهارات شخصية قبل دخولهم السوق، وغرس قيم القيادة وروح الفريق وثقافة الخدمة المتميزة لديهم، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلية عملية متخصصة في هذا الصدد، بما يؤسس لمسارات مهنية ناجحة طويلة الأمد، تواكب النمو العالمي في السياحة، وتتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وبما يعزز دور الشباب ليكونوا فاعلين ومؤثرين في اقتصاد المستقبل.

و يقام مخيم الضيافة الصيفي بالتعاون مع 35 منشأة فندقية وسياحية في الدولة، ويستهدف طلبة المدارس في المرحلة الثانوية وطلبة الجامعات، من عمر 15 عاماً حتى 22 عاماً، من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ويتضمن 5 مسارات رئيسية للتدريب تشمل: الفنادق والطهي والضيافة وخدمات الطعام وتنظيم الفعاليات، ويستمر على مدى أسبوعين إلى 4 أسابيع حسب المسار، وتتنوع أنشطته ما بين التدريب الميداني وجلسات التوجيه المهني والجولات الميدانية وورش العمل، ويحصل المنتسبون على شهادات مشاركة معتمدة.