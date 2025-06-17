انطلاق النسخة الأولى من "قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025"

أبوظبي في 17 يونيو / وام/ انطلقت في مركز أبوظبي للطاقة، اليوم أعمال النسخة الأولى من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي تعقد على مدى يومين تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة"، بمشاركة واسعة من صناع السياسات والخبراء الدوليين وقادة القطاعات الحيوية.

وتهدف القمة إلى استكشاف أُطر جديدة لبنية تحتية متكاملة تستجيب لحاجات السكان وتدعم مفاهيم الاستدامة والمرونة والابتكار في المدن الحديثة، ضمن أجندة تغطي قطاعات حيوية مثل البناء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتنقل، والتصميم الحضري.

وتشهد القمة مشاركة أكثر من ألفي زائر، إلى جانب أكثر من 70 متحدثًا من كبار المسؤولين والمطورين وممثلي المؤسسات الدولية والابتكارية، إضافة إلى 25 جهة عارضة تستعرض أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة.

واستهلت القمة أعمال يومها الأول بجلسات حوارية رفيعة المستوى تناولت قضايا جوهرية تتعلق بمستقبل البنية التحتية الحضرية، حيث تضمنت الأجندة عقد نحو 18 جلسة وكلمات رئيسية ناقشت سُبل تطوير المدن لتصبح أكثر ملاءمة للعيش، ودور التخطيط الحضري الذكي في تعزيز جودة الحياة، إلى جانب استعراض تجارب محلية وعالمية في التحول نحو بنى تحتية مستدامة ومرنة.

كما سلطت الجلسات الضوء على أهمية التعاون الدولي وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وناقشت آليات تطوير شبكات النقل واللوجستيات لدعم الاقتصادات المتصلة عالميًا.

وتطرقت الجلسات أيضا إلى التقدم التكنولوجي في قطاع البناء، بما في ذلك استخدام النمذجة الرقمية، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المعيارية، التي تسهم في تسريع الإنجاز ورفع الكفاءة.

وتناولت الجلسات سبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية للمشاريع، إلى جانب التركيز على الابتكار والتكامل الرقمي كعناصر أساسية في بناء مدن ذكية تُراعي الإنسان وتستجيب لتحديات المستقبل.