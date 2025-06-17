عمّار بن حميد يستقبل سفير أستراليا

عجمان في 17 يونيو/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء في مبنى الدوائر الجديد بالديوان الأميري، سعادة رضوان جدوت سفير أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بالسّفير الأسترالي، وتبادل معه الأحاديث الوديّة التي من شأنها تعزيز علاقات التّعاون بين البلدين في شتّى المجالات، كما بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب السّفير رضوان جدوت والوفد المرافق له، عن عميق شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على الصعد كافة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، وسعادة مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وسعادة وليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.