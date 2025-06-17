"جي 42" توقع شراكة إستراتيجية مع "ليكويد إيه آي"

أبوظبي في 17 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة "جي 42، عن توقيع شراكة إستراتيجية متعددة الجوانب مع شركة "ليكويد إيه آي" المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ومقرها كامبريدج، ماساتشوستس، وذلك بهدف دعم تطوير وتدريب وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، استناداً إلى "نماذج ليكويد فاونديشن".

وتسعى الشركتان من خلال هذا التعاون إلى تطوير ونشر حلول ذكاء اصطناعي توليدي خاصة على مستوى عالمي، تخدم قطاعات متنوعة تشمل الاستثمار والخدمات المصرفية والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات والتقنيات الحيوية والطاقة، وذلك انطلاقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصولاً إلى دول الجنوب العالمي.

وتشارك شركات تابعة لمجموعة "جي 42" مثل "كور 42" و"إنسبشن" في مختلف جوانب هذه الشراكة، بدءاً من توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مروراً بتصميم النماذج الأساسية متعددة الوسائط، ووصولًا إلى مرحلة النشر والتطبيق.

وقال الدكتور أندرو جاكسون، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "جي 42"، إن الشراكة تعكس الرؤية المشتركة لتأسيس ذكاء اصطناعي يتمتع بالسيادة والكفاءة والجاهزية المؤسسية، لافتا إلى أنه من خلال الجمع بين بنية "جي 42" التحتية وابتكارات النماذج لدى "ليكويد إيه آي"، تسهم الشراكة في تطوير حلول ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات القطاعات العالمية.

من جانبه، أشار رامـين حساني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليكويد إيه آي"، إلى الأثر الذي أحدثته "جي 42" في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، مؤكدا أن المجموعة تعد مصدر إلهام حقيقي، وتُجسّد هذه الشراكة استجابة إستراتيجية للتسارع العالمي في هذا المجال، من خلال تمكين نهج شامل لتقديم نماذج ذكاء اصطناعي عامة تتميّز بالكفاءة والخصوصية والقدرة العالية، مع إيصالها إلى المؤسسات بوتيرة غير مسبوقة.

وتأتي هذه الشراكة في سياق اتفاقية تسريع الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، لتؤكّد مجدداً التزام الجانبين بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل يعود بالنفع على الإنسانية جمعاء.