انطلاق معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 في إكسبو الشارقة

الشارقة في 17 يونيو / وام /انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتنظمه شركة تكنوبيز حتى 19 يونيو الجاري بمشاركة أكثر من 80 عارضاً من كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة وإنتاج المطاط والإطارات.

افتتح فعاليات المعرض سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وبيرام براسادا راو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوبيز إلى جانب شخصيات رسمية وأعضاء من السلك الدبلوماس، وتجول الحضور في أرجاء المعرض واطلعوا على الأجنحة والمنصات المتنوعة وما تعرضه من منتجات وحلول مبتكرة في مجالات المطاط والإطارات والبوليمرات إلى جانب أحدث التقنيات في التصنيع والمعدات والخدمات الفنية.

وتعتبر نسخة هذا العام من معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 الأكبر منذ انطلاقه إذ يتزامن تنظيمه مع إطلاق أربع فعاليات متخصصة أخرى هي: معرض الشرق الأوسط لصناعة القوالب الدوارة ومعرض الشرق الأوسط للبوليمرات والكابلات ومعرض الشرق الأوسط للتركيب والبثق وأسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط 2025 وتشكل هذه الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على التطورات المتسارعة في سلسلة القيمة الخاصة بصناعة البوليمرات.

وأشار سعادة عبد الله سلطان العويس إلى أن معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 يمثل إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات المتخصصة بالقطاع الصناعي التي يستضيفها مركز إكسبو الشارقة سنوياً كما يشكل منصة مهمة لدعم نمو وتطور صناعة البوليمرات والمطاط التي تشهد نمواً متسارعاً في المنطقة مؤكداً أن غرفة الشارقة حريصة على دعم الفعاليات التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي وصناعي بارز ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى توفير منصات فعالة لتبادل المعرفة والخبرات بما يعزز من تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الإقليمية والدولية ويساهم في بناء الشراكات التجارية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الصناعي.

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع نواصل في مركز إكسبو الشارقة ترسيخ مكانتنا كوجهة رائدة في تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية محلياً وإقليمياً ويأتي تنظيم معرض الشرق الأوسط للمطاط والإطارات 2025 إلى جانب أربع فعاليات صناعية متخصصة ليعكس التزام المركز بدعم رؤية إمارة الشارقة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية وتوفير منصات تفاعلية تجمع أبرز الفاعلين وصنّاع القرار في هذه الصناعات المتنامية.

و أشار إلى أن استضافة إكسبو الشارقة للنسخة الأكبر منذ انطلاقة المعرض سواء من حيث الفعاليات المتنوعة أو عدد العارضين أو نوعية الشركات المشاركة أو حجم التقنيات والحلول التي يتم استعراضها يؤكد ثقة الشركات العالمية والمحلية بمكانة إكسبو الشارقة كمنصة مثالية لعقد الصفقات واستكشاف فرص التعاو، والاطلاع على أحدث الابتكارات التي تشهدها الصناعات التحويلية وقطاعات المطاط والإطارات والبوليمرات.

و قال بيرام براسادا راو إن الحدث ليس مجرد معرض تجاري بل هو منصة لتبادل المعرفة وبناء شبكات تعاون تجمع بين أفضل العقول والتقنيات في صناعة البوليمرات مضيفاً يُعد أسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط مبادرة مهمة فهو يزود المهنيين بأحدث المعارف ويتيح لهم التواصل مع خبراء عالميين مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات ضرورية لدفع عجلة النمو المستدام والابتكار في قطاع صناعة المطاط والإطارات.

ويشهد المعرض هذا العام حضوراً مميزاً للجناح السريلانكي للمطاط والإطارات المدعوم من مجلس تنمية الصادرات في سريلانكا ويضم 12 من أبرز الشركات المصنعة التي تعرض مجموعة متكاملة من الحلول التقنية الحديثة والخدمات الاستشارية المتخصصة التي تساهم في رفع كفاءة قطاع المطاط والبلاستيك مما يعزز من مكانة المعرض كمنصة إقليمية رائدة لدعم الابتكار والتطوير الصناعي في المنطقة ويسهم في توفير فرصة للزوار لبناء علاقات تجارية جديدة مع شركاء من جنوب آسيا ولا سيما أن قيمة صادرات سريلانكا من منتجات المطاط إلى الإمارات بلغت حوالي 6.92 مليون دولار في عام 2024.

كما يتضمن الحدث برنامج "أسبوع البوليمرات في الشرق الأوسط" الذي يضم جلسات تدريبية تقنية وندوات علمية وعروض تقديمية يقدمها خبراء دوليون، تهدف إلى تعزيز المعرفة المهنية وتطوير المهارات المتخصصة لدى العاملين في هذا القطاع.

ويُسلط المعرض الضوء على أحدث تقنيات تصنيع المطاط في ظل نمو لافت على المستوى الإقليمي حيث أظهرت البيانات أن واردات الشرق الأوسط من المطاط الطبيعي بلغت نحو 68 مليون دولار في 2024 كما كشفت تقارير اقتصادية أن سوق المطاط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سجل إجمالي إيرادات بقيمة 3.319 مليار دولار في 2024 ويتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.2% من 2025 إلى 2030.

بتل