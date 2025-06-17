النسخة التاسعة من مهرجان الذيد للرطب تنطلق في 23 يوليو

الشارقة في 17 يونيو / وام /كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مركز أكسبو الذيد عن تفاصيل النسخة التاسعة من "مهرجان الذيد للرطب" والتي ستقام خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو المقبل بمركز إكسبو الذيد بمشاركة كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب على مستوى الدولة.

حضر المؤتمر الصحفي سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وسعادة سعيد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان وراشد مهير الكتبي رئيس لجنة الفرز والتقييم الدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية.

وشهد المؤتمر الصحفي تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة "بشارة القيظ" التي أطلقتها غرفة الشارقة لأول مرة هذا العام كمبادرة بالتزامن مع التحضيرات لانطلاق المهرجان وجاءت المسابقة بهدف تكريم المزارعين السبّاقين في العناية بأشجارهم لتقديم أجود أنواع الرطب المبكر والاحتفاء بقدوم "القيظ" الذي يحمل معه بداية موسم جديد لثمار الرطب وشهدت إقبالاً واسعاً عكس وعي المزارعين بأهمية التنافس لتحقيق الجودة في زراعة النخيل.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن مهرجان الذيد للرطب بات منارة تراثية ومنصة اقتصادية رائدة لمزارعي النخيل على مستوى الدولة مشيراً إلى أن استمرار الحدث لتسع سنوات أسهم في تحويله إلى منظومة متكاملة لدعم مئات المزارعين وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات لإنتاج أجود أنواع الرطب والحفاظ على الموروث الزراعي العريق.

وسلط الضوء على النهضة الزراعية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة مؤكداً أن المؤشرات توضح أن قطاع الزراعة في الإمارة حقق معدل نمو مرتفع مقارنة بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة وعمل دؤوب يشترك فيه القطاعان الخاص والحكومي مضيفا أن هذه النهضة تجسدت في مشاريع رائدة تهدف إلى تحقيق أمن غذائي مستدام من خلال مزج التمسك بالتراث العريق مع تبني أحدث التقنيات في القطاع الزراعي.

و أكد سعادة سعيد بن فاضل الكتبي على العمق الاستراتيجي للشراكة التي تربط قناة الوسطى بمهرجان الذيد للرطب مشيراً إلى حرص القناة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات الإعلامية والترويجية للمهرجان باعتباره إحدى أبرز الفعاليات الثقافية والاقتصادية في مدينة الذيد بإمارة الشارقة ويمثل منصة حيوية لتعزيز الهوية المحلية والتراث الزراعي للمنطقة.

و أوضح أن قناة الوسطى ستنفذ خطة إعلامية تشمل التغطية الحية المتواصلة طوال فترة انعقاد المهرجان من خلال فريق إعلامي متخصص سيعمل على إنتاج محتوى إعلامي متنوع بما يعكس أهمية المهرجان الذي يحتل مكانة متميزة ضمن الخريطة السياحية لمدينة الذيد بإعتباره يسهم بشكل فعال في تنمية القطاع الزراعي وتمكين المزارعين المحليين اقتصادياً فضلاً عن دوره المحوري في زيادة الإقبال السياحي على مدينة الذيد وإبراز مقوماتها الطبيعية والثقافية الفريدة.

من جانبه أشار محمد مصبح الطنيجي إلى أن المهرجان يعد حدثاً زراعياً وتجارياً بارزاً وجزءاً من الهوية الثقافية والاقتصادية لإمارة الشارقة كما أنه منصة سنوية للاحتفاء بشجرة النخيل وتجسيد اهتمام الإمارة والدولة بقطاع الزراعة والمزارعين وصون التراث العريق مشيراً إلى أن اللجنة التنظيمية للمهرجان حرصت على أن تكون النسخة التاسعة المرتقبة فرصة لمواصلة مسيرة تميز المهرجان من خلال التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتطوير المسابقات وتوسيع نطاق الفعاليات المصاحبة لتشمل المزيد من الجوانب الثقافية والتراثية والتوعوية مع التركيز على تشجيع الابتكار في الممارسات الزراعية وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

بدوره أشار راشد مهير الكتبي إلى أن المهرجان يشهد تنظيم مجموعة متنوعة من المسابقات التي تحظى بإقبال واسع من المزارعين المشاركين وتشمل مسابقات الرطب المتخصصة التي تعكس اهتمام المزارعين بالأصناف المستحدثة إلى جانب ما ترافق الحدث من الفعاليات التراثية والأنشطة الاقتصادية والتجارية مما يجعل المهرجان حدثاً متكاملاً يجمع بين الجوانب الزراعية والتراثية والاقتصادية فضلاً عن استمرار المسابقة المخصصة للأطفال في مجال الرطب حيث تحتل مسابقة "مزاينة رطب الخرايف للأطفال" مكانة خاصة كونها انطلقت في النسخة الماضية وتهدف إلى إشراك الأجيال الناشئة في هذا التراث الزراعي.

ويشهد المهرجان تنظيم باقة من المسابقات المتنوعة للمزارعين مع تخصيص جوائز قيمة لتشجيع المشاركة والتميز تشمل المنافسات فئات متعددة لمزاينة الرطب مثل الخنيزي والخلاص والشيشي بالإضافة إلى فئتي النخبة: نخبة الذيد العامة ونخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية كما يتضمن المهرجان مسابقات مخصصة لليمون المحلي والتين الأحمر ومسابقة رطب المنازل الموجهة للنساء فقط ومسابقة رطب الخرايف للأطفال.

وتبدأ المسابقات في 23 يوليو بمسابقات رطب المنازل (للنساء) والليمون والتين ومزاينة رطب الخرايف (للأطفال) ويخصص 24 يوليو لمزاينة رطب الخنيزي (إمارة الشارقة، وإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى) و خصص 25 يوليو لمزاينة رطب الخلاص( إمارة الشارقة، وإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الأخرى) بينما تقام مزاينة رطب الشيشي في 26 يوليو( لإمارتي أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية) ويختتم المهرجان في 27 يوليو بمسابقتي نخبة الذيد العامة ونخبة الذيد الخاصة (الإمارات الشمالية).

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