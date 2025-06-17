بلدية الشارقة تدشن الجيل الجديد من مضخات السد 1500 المتطورة

الشارقة في 17 مايو / وام / دشنت بلدية مدينة الشارقة اليوم الجيل الجديد من مضخات الطوارئ المتطورة (السد 1500) التي تأتي ضمن أسطول نقلياتها الواسع لتقديم خدمات البنية التحيتة وصممت خصيصاً للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة كتجمعات مياه الأمطار في فصل الشتاء ومواجهة الفيضانات وتنفيذ مشاريع نوعية مختلفة تشمل كل مجالات العمل البلدي.

حضر تدشين المركبات سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة والمدراء بالبلدية و عدد من مسؤولي الوحدات التنظيمية.

و أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية تعمل على تعزيز أسطول النقليات بصورة مستمرة من خلال الاطلاع على أفضل المعدات والآليات التي يجري تطويرها من كوادر العمل المتميزة لتتماشى مع أهداف البلدية ومشاريعها التي يجري تنفيذها على مدار العام كالمشاريع الزراعية ومشاريع البنية التحيتية وتزويد فرق العمل الميدانية بمعدات وآليات ذات كفاءة عالية للتعامل مع حالات الطوارئ كتجمعات مياه الأمطار والمساهمة في سحب التجمعات بسرعة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات خاصة وأن مركبات السد المبتكرة تساهم بشكل كبير في السيطرة على تجمعات المياه وسحبها.

وأوضح الطنيجي أن المضخة الواحدة من هذه المضخات تعتبر نظاما ذكيا متكاملا قادرا على ضخ 1800 متر مكعب في الساعة بقوة تصل إلى 2000 متر كحد أقصى ما يعكس قدرتها العالية على سحب وضخ تجمعات المياه ويضعها في مقدمة المعدات والآليات المتطورة والأنظمة الحديثة على مستوى المنطقة من حيث القدرة والكفاءة وسرعة الاستحابة.

و أشار إلى أن الجيل الجديد لمضخات السد المبتكرة يعمل من خلال النشر الأتوماتيكي للشفط والذي يتيح تشغيل المنظومة بشكل متكامل في أقل من 10 دقائق دون الحاجة لأي تدخل بشري.

و أكد أنه تم تجهيز المضخة الواحدة بوحدة تثبيت أوتوماتيكية تتأقلم مع جميع الحالات المناخية والبيئية وحالات الطوارئ إلى جانب تجهيزها ببمولد كهربائي مستقل لضمان التشغيل الكامل حتى في حال انقطاع الطاقة أو العمل في مواقع نائية .

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