تنفيذي الشارقة ينظم ملتقى التطوير الحكومي

الشارقة في 17 يونيو / وام /نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ممثلة بإدارة التطوير الحكومي اليوم ملتقى التطوير الحكومي تحت شعار "معاً.. من أجل خدمات حكومية أفضل" في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة و ذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

جاء انعقاد الملتقى تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الرامية إلى وضع الإنسان في صميم العملية الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لتلبية احتياجاته وتطلّعاته وتقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من فرق تجربة المتعامل في الجهات الحكومية بحضور أكثر من 400 موظف من الكوادر المتخصصة في تطوير الخدمات الحكومية في لقاء عكس ثقافة "الفريق الواحد" التي تشكّل محطة رئيسية في مسيرة "برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل" الذي أطلقه المجلس التنفيذي كإطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين وتطوير الخدمات الحكومية عبر أربعة محاور شملت : التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير والتقديم مدعومة بسلسلة من الأدلة التنظيمية والمعايير الموحدة.

وأكدت هنادي علي المهيري مدير إدارة التطوير الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في كلمتها الافتتاحية للملتقى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي تتويجاً لمسيرة متكاملة من العمل الحكومي بما يجسّد التزام حكومة الشارقة بالارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية و بما يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي في جعل رضا المتعاملين أولوية قصوى.

ويولي البرنامج اهتماماً خاصاً ببناء القدرات المؤسسية من خلال تطوير مهارات فرق العمل المختصة في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وتمكينها من تنفيذ عمليات التحسين المستمر بشكل منهجي قائم على التفكير الابتكاري والعمل التشاركي بما يضمن استمرارية رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة كما يشكّل الاستثمار في العنصر البشري أولوية محورية في بناء كفاءات قادرة على قيادة مشاريع التطوير والتحوّل المؤسسي مستقبلاً.

وتضمن جدول أعمال الملتقى عدداً من الفعاليات الرئيسية شملت عرضاً تقديمياً بعنوان "من الرؤية إلى التنفيذ.. التوجه الاستراتيجي لبرنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل" قدّمه العميد الدكتور طارق جاسم المدفع تناول المحاور الاستراتيجية للبرنامج، إلى جانب استعراض مشاريع التطوير الحكومية الجارية وفيديو تفاعلي تحت عنوان "بصمة قادة التطوير في تصميم الخدمات".

وناقشت جلسة حوارية بعنوان "كيف نشارك في مسيرة التطوير معاً" أدارها المهندس ماجد المظلوم مستشار دائرة الشارقة الرقمية بمشاركة المقدم أحمد المطروشي رئيس قسم إسعاد المتعاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة وجواهر الضباح مستشار نظم المعلومات في بلدية مدينة الشارقة والمهندس علي المهيري مدير إدارة المساحة في دائرة التخطيط والمساحة وعمر السري نائب مدير إدارة التسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية تجارب الجهات الحكومية والتحديات التي واجهتهم في البرنامج واستعرضت أبرز الممارسات الميدانية لتطوير الخدمات الحكومية، وآليات تعزيز التكامل بين فرق تجربة المتعامل وأهمية تبني الحلول الابتكارية المبنية على تحليل البيانات واحتياجات المتعاملين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات المجتمع بكفاءة وجودة عالية.

بتل