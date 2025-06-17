سعود بن صقر يستقبل المطران باولو مارتينيلي

رأس الخيمة في 17 يونيو/ وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، المطران باولو مارتينيلي، النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية، بحضور عددٍ من الكهنة في كنيسة سانت أنتوني الكاثوليكية برأس الخيمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول سبل تعزيز مفاهيم السلام والحوار بين الأديان، وترسيخ ثقافة التسامح والانفتاح والتعايش، المتجذّرة في نسيج المجتمع الإماراتي.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لترسيخ مبادئ العيش المشترك والحوار البنّاء بين الأديان والثقافات، انطلاقاً من نهجها الإنساني والحضاري القائم على احترام التنوع وصون الكرامة الإنسانية، وبناء مجتمع متماسك يرحّب بالجميع.

من جانبه، عبّر المطران باولو مارتينيلي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بدولة الإمارات كنموذج عالمي يُحتذى به في احتضان التنوع الثقافي والديني، وتعزيز ثقافة التعايش والتواصل بين مختلف الأديان والمجتمعات.