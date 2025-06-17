إطلاق المرحلة الثانية من جائرة عجمان للقرآن الكريم في دورتها الـ 19

عجمان في 17 يونيو / وام / أعلن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم عن إطلاق المرحلة الثانية من جائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة وتنقسم إلى خمس مسابقات متنوعة هي مسابقة أصحاب الهمم ومسابقة نور الهمم لذوي التوحد ومسابقة براعم المنامة ومصفوت ومسابقة الحافظون والحافظات وتتدرج من جزء حتى عشرة أجزاء ومسابقة الأمهات المواطنات وتضم هذه المسابقات واحداً وعشرين فرعاً.

وقال سعادة حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي للمركز في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن باب التسجيل الذي افتتح يوم أمس سيستمر حتي 18 يوليو القادم ويستهدف 600 متسابق ومتسابقة بحيث يتأهل عشرة متسابقين من كل فرع للمنافسة في التصفيات النهائية للفوز بالمراكز الخمسة الأولى.

‎وأوضح الحمادي أن الجائزة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بشأن تعزيز جانب العناية بالقرآن الكريم وأهله ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن جائرة عجمان للقرآن الكريم تعكس إسهام القيادة الرشيدة في دولة الامارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص في دعم خدمة ورعاية القرآن الكريم، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير هذه الخدمة والعناية بأبنائها والعمل على بذل المزيد من الجهود لتعليم وتدريس القرآن.