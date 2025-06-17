مؤسسة "اكتفاء" تطرح "طيور فلي" العضوية في تعاونية الشارقة

الشارقة في 17 يونيو/ وام / طرحت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء” التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة اليوم منتج “طيور فلي” العضوية الطازجة بأحجام مختلفة والمُقدرة بـ5000 طائر يومياً كمرحلة أولى في 15 فرعاً من فروع تعاونية الشارقة إضافة إلى القطع الطازجة الأخرى من الطيور؟

وسيتم طرح المجمدة منها خلال الأسبوع المقبل وفي أكتوبر المقبل سيصل الإنتاج إلى 12 ألفاً على أن تصل الطاقة الإجمالية إلى 15 ألف طائر في نوفمبر المقبل وستكون بمنافذ البيع المحلية كافة.

وقال سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء” إن طيور فلي سلالة جديدة غير موجودة في دول الخليج العربية وهي بطيئة النمو وتعتمد التربية الحرة التي تصل إلى 70 يوماً مقارنة بالدواجن اللاحم التي تتوافر في الأسواق والتي تصل إلى 27 يوماً مشيراً إلى أن طيور فلي تمتاز بمناعتها العالية وسيقانها الطويلة ومقاومتها للأمراض وتتم تربيتها من دون مضادات حيوية أو هرمونات أو أي إضافات كيمائية.

وأضاف أن الخلطة العلفية لـ"طيور فلي" تم إعدادها من جانب صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تتكون من القمح والذرة العضوية وفول الصويا والكركم والزيوت النباتية للثوم والزعتر البري والأوريجانو والكينا واللبان العربي التي توضع في العليقة العلفية العضوية.

وكان صاحب السموّ حاكم الشارقة اعتمد الشعار والهوية التسويقية لشركة “طيور فلي” التي تمثّل عودة إلى التربية الطبيعية الأصيلة ويُعدّ الشعار رمزاً للتناغم بين الطيور الداجنة والطبيعية والتي تعيش في حقول مفتوحة وتتغذى غذاء عضوياً وطبيعياً.