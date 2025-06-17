طيران الإمارات تشارك في معرض باريس للطيران

دبي في 17 يونيو / وام / تشارك طيران الإمارات في الدورة الخامسة والخمسين من معرض باريس الدولي للطيران، والمقامة حتى 19 يونيو الجاري، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 15 عاماً عن هذا الحدث، وتستعرض طائرتها الأحدث من طراز الإيرباص A350.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات إن الناقلة تستعرض خلال المشاركة في الحدث أفضل ما توصلت إليه تجربة السفر الجوي على واحدة من أهم المنصات في روزنامة معارض صناعة الطيران.

وأضاف أن العودة للمشاركة في أهم معرض طيران في فرنسا، تأتي التزاماً من طيران الإمارات الراسخ بدعم صناعة الطيران في الدولة، ليس فقط من خلال عملياتها اليومية، بل أيضاً عبر استثماراتها المتواصلة ضمن سلسلة التوريد الكاملة لقطاع الطيران في فرنسا.

وتخدم طيران الإمارات العاصمة الفرنسية باريس بـ21 رحلة أسبوعياً، تشمل ثلاث رحلات يومية بطائرات A380، بالإضافة إلى رحلة يومية بطائرة A380 إلى مدينة نيس، ورحلة يومية بطائرة A350 إلى مدينة ليون.

وتُعد طيران الإمارات أول ناقلة جولة دولية وأيضاً الوحيدة التي تُسيّر طائرة A380 إلى مطار نيس كوت دازور، وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، اضطلعت طيران الإمارات بدور محوري في دعم قطاع الطيران في فرنسا وتعزيز حركة التجارة والسياحة بين الجانبين.

وتدعم الناقلة آلاف فرص العمل في شركات مثل إيرباص، وسافران، وتاليس وغيرها، من خلال طلبيات طيران الإمارات لطائرات A350 وA380.

ومنذ انطلاقتها عام 1985، استثمرت طيران الإمارات أكثر من 114 مليار يورو "130 مليار دولار" لشراء 254 طائرة من إيرباص، شملت طرازات A300، A310، A330، A340-300، A340-500، A380، A350.

وتعتبر طيران الإمارات من أهم عملاء شركات التصنيع الفرنسية، إذ تعتمد في تشغيل أسطولها على إطارات "ميشلان"، ومكونات الطائرات والمقاعد من "سافران"، وأنظمة الطيران الإلكترونية من "تاليس"، وغيرها.

وفي عام 2023، أعلنت الناقلة عن سلسلة من العقود مع شركة سافران بقيمة تتجاوز مليار يورو، من بينها صفقة بـ896 مليون يورو "مليار دولار" لتزويد أسطولها الجديد من طائرات A350، والبوينج 777X-9، والطائرات الحالية من طراز البوينج 777-300ER بمقاعد الجيل الجديد من "سافران".

واستثمرت الناقلة كذلك أكثر من 322 مليون يورو في نظام "AVANT Up" الترفيهي المتطور من شركة تاليس، والمخصص لطائراتها الجديدة من طراز A350.

وتُوفّر "الإمارات للشحن الجوي" سعة شحن أسبوعية بين مطار آل مكتوم الدولي، ومطاري باريس شارل ديغول وليون سانت إكزوبيري.

وتُسهم طيران الإمارات مباشرة بأكثر من 189 مليون يورو "215 مليون دولار" سنوياً في الاقتصاد الفرنسي، من خلال إنفاقها التشغيلي على الوقود، ورسوم عبور الأجواء، والوجبات الجوية، ورسوم الهبوط والمناولة، وإقامة الطواقم، ورواتب الموظفين، والإعلانات والرعاية.