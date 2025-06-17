فريق من جامعة الإمارات يتأهل لنهائيات تحدي Asian Try Zero-G 2025

دبي في 17 يونيو / وام / أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة لتمثيل الدولة في المرحلة النهائية من تحدي “Asian Try Zero-G 2025”، الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا” بالتعاون مع عدد من الوكالات الفضائية والمؤسسات العلمية، من بينها مركز محمد بن راشد للفضاء.

ويتيح هذا التحدي الفرصة لطلبة الجامعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتقديم مقترحات لتجارب علمية يتم تنفيذها في بيئة الجاذبية الصغرى على متن محطة الفضاء الدولية، وتحديداً في وحدة التجارب اليابانية “كيبو”، بواسطة أحد رواد الفضاء اليابانيين.

وتأهل للمرحلة النهائية 11 فريقاً من 9 دول، ومن المقرر تنفيذ التجارب خلال النصف الثاني من عام 2025 وحتى مطلع عام 2026.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة من جامعات الدولة، حيث تلقى المركز 17 مقترحاً من 74 طالباً يمثلون 8 جامعات إماراتية، وبعد تقييم شامل، تم ترشيح ثلاثة فرق، ليتأهل منها مقترح جامعة الإمارات للمرحلة النهائية.

وتركّز التجربة التي طوّرها فريق مكوّن من ستة طلاب على دراسة الحركة التوافقية وتأثيرات تلاشي الحركة في بيئة الجاذبية الصغرى، بما يسهم في فهم أعمق للسلوك الفيزيائي للأجسام في الفضاء مقارنة بالبيئة الأرضية.

ويؤكد دعم مركز محمد بن راشد للفضاء هذه المبادرات حرصه على تعزيز التعليم العلمي وتمكين الشباب من الانخراط في أبحاث تطبيقية رفيعة المستوى، بما يدعم طموحات الدولة في قطاع الفضاء.