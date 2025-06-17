"عمومية" صندوق التكافل الاجتماعي للصحفيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد

دبي في 17 يونيو/ وام / انتخبت الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس إدارتها الجديد لمدة ثلاث سنوات، وذلك خلال انعقادها الليلة الماضية في مقر الجمعية بدبي، بإشراف محمد المهيري، ممثل وزارة تمكين المجتمع، ومساعد البلوشي، وعبدالله المنتصر ممثلي هيئة تنمية المجتمع بدبي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز فضيلة المعيني التي تصدرت القائمة بحصولها على 45 صوتاً من أصل 47 صوتاً صحيحاً، بنسبة نجاح بلغت 96%، تلتها كلثم المندوس بـ 40 صوتاً، ثم هند عيسى النعيمي بـ 37 صوتاً، وراية المزروعي بـ 35 صوتاً، ويعقوب العوضي بـ 21 صوتاً.

واستعرضت الجمعية العمومية بنود جدول الأعمال الذي تضمن اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للعام المنتهي 2024، واعتماد برامج وأنشطة وخطة العمل للعام الجاري 2025.

كما تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية لعام 2025، ومناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024، إلى جانب اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته، وبحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وانتخاب مجلس إدارة جديد للصندوق.

واستعرضت فضيلة المعيني إستراتيجية الصندوق للأعوام المقبلة، التي تهدف إلى توفير شبكة أمان مالي للأعضاء تدعم استقرارهم الاجتماعي، وتعزز الاستدامة لضمان استمرار تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير البرامج بما يرسخ ثقافة التضامن والتكافل بينهم.

وتقدمت المعيني بالشكر إلى ممثلي وزارة تمكين المجتمع وهيئة تنمية المجتمع بدبي على دورهم في الإشراف على سير العملية الانتخابية، وحرصهم على ضمان سلاسة الإجراءات ودقة تنفيذ عملية التصويت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

وأكدت أن مجلس الإدارة الجديد سيبذل قصارى جهده في خدمة الأعضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة، لا سيما من خلال تعزيز الشراكات التي تهدف إلى توفير برنامج للتأمين الصحي، وتوسيع منح الأعضاء للقروض، بما يحقق الاستفادة من خدمات الصندوق ويعزز من منظومة التكافل الاجتماعي للصحفيين.