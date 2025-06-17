"طرق دبي" توفر خدمة الـ"واي فاي" مجاناً في محطات الحافلات والنقل البحري

دبي في 17 يونيو/ وام / استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي “واي فاي” مجاناً، بالتعاون مع شركة "إي آند"، في 21 محطة للحافلات العامة و22 محطة للنقل البحري على مستوى إمارة دبي، في مبادرة تهدف إلى تحسين خدمة العملاء، وتمكين مستخدمي وسائل النقل العام من الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة أثناء التنقل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الطرق والمواصلات لتسريع التحول الرقمي في مختلف خدماتها، بما يلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات، كما تؤكد التزام الهيئة بالارتقاء بخدمة التنقل اليومية، من خلال جعل الرحلات عبر الحافلات ووسائل النقل البحري أكثر متعة وفائدة، إلى جانب دعم طموح دبي في أن تصبح المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وستخضع الخدمة للتقييم المستمر وبشكل دقيق لتوسيعها وتطويرها بالتعاون مع إي آند، وذلك لضمان تقديم أرقى خدمة واي فاي لركاب الحافلات ووسائل النقل البحري في إمارة دبي.