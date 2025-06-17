برعاية حاكم الشارقة.. انعقاد "مؤتمر ذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة" أكتوبر المقبل

الشارقة في 17 يونيو / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُنظم نادي خورفكان للمعاقين المؤتمر العلمي الدولي لذوي الإعاقة والتربية البدنية المعدلة في الأول من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الدعم المتواصل من سموه لقضايا أصحاب الهمم، وتعزيزًا للرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها إمارة الشارقة.

ورفع نادي خورفكان للمعاقين أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، مشيدًا برعايته الكريمة لهذا الحدث العلمي الذي يعكس التزام سموه الراسخ ببناء مجتمع متكامل وشامل يُعلي من قيمة المعرفة والبحث العلمي في تطوير السياسات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

وقال سعادة عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين إن رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة لهذا المؤتمر تعد مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا متكاملًا، يعكس اهتمام سموه بتمكين أصحاب الهمم وإدماجهم في مسيرة التنمية، مشيراً إلى ان المؤتمر يؤكد أن التمكين يبدأ من المعرفة، وأن للأندية المتخصصة دورًا في إنتاج المعرفة العلمية، إلى جانب دورها الرياضي.

من جانبه، أكد لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر، أن رعاية سموه تشكل تتويجًا لمسيرة حافلة بالتجارب المؤسسية والمبادرات العلمية التي تبناها النادي، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتطوير الهيكل التنظيمي للمؤتمر وتوسيع قاعدة المشاركات الأكاديمية، بما يعزز من مخرجاته التطبيقية ويدعم صناعة القرار في هذا المجال.

ويُتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية وتخصصية، بهدف مناقشة أحدث المستجدات العلمية وتقديم توصيات عملية تدعم تطوير السياسات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة محليًا وإقليميًا.