"إمستيل" تحصل على تصنيف "AA" من مؤشر MSCI

أبوظبي في 17 يونيو/ وام/ أعلنت مجموعة "إمستيل"، اليوم، عن حصولها على التصنيف (AA) في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي، الذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى شركات الحديد في العالم.

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة المجموعة كواحدة من الشركات العالمية القليلة المصنعة للحديد ومواد البناء التي تتميز بأدائها القوي في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما يرسخ التصنيف مكانة "إمستيل" ضمن طليعة الشركات الرائدة في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد.

ويسلط تقييم MSCI الضوء على جهود المجموعة في الحد من تأثيرها البيئي، من خلال تطبيق ممارسات مسؤولة ومبتكرة لخفض انبعاثات الكربون، إلى جانب التزامها الراسخ بتعزيز صحة وسلامة ورفاه الموظفين، حيث جاءت نتائج المجموعة في معظم الفئات أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط العالمي.

ويقوم تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الصادر عن مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بتحليل أداء أكثر من 9000 شركة حول العالم، من خلال قياس مدى تعرضها للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة بالقطاع، ومدى كفاءتها في إدارتها مقارنةً بنظيراتها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن حصول "إمستيل" على هذا التصنيف الرائد؛ يشكل دليلا واضحا على الالتزام العميق بالريادة في الاستدامة الصناعية، مؤكدا على أن هذا الإنجاز يعكس متانة المنظومة المؤسسية، وكفاءة كوادرها، وإدراكهم العميق للمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

وأضاف أنه انطلاقًا من التزامنا بأهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا التصنيف يعزز عزمنا على المضي قدمًا في تقديم حلول صناعية مسؤولة، وخلق قيمة مستدامة لمساهمينا، والإسهام في بناء مستقبل أكثر توازنًا للأجيال القادمة.

ويأتي حصول المجموعة على التصنيف"AA” ، عقب إعلانها في مايو 2025، عن إطلاق إطار عملها الرائد في مجال التمويل الأخضر، الذي يمثل مرتكزاً أساسياً في إستراتيجيتها الشاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وحظي تطوير الإطار بدعم من شركاء بارزين، من بينهم بنك ING، الذي تولّى دور البنك الرائد في هيكلة الاستدامة، إلى جانب بنك أبوظبي الأول، الذي قام بالدور ذاته، في تجسيد واضح للتعاون الإقليمي والدولي في دفع جهود التمويل المستدام إلى الأمام، كما تولى بنك ING دور المستشار لتقييم التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمي من MSCI.

وتقود مجموعة "إمستيل" جهود الاستدامة الصناعية من خلال إستراتيجية طموحة لإزالة الكربون، تستهدف من خلالها خفض الانبعاثات بنسبة 40% في وحدة أعمال الحديد، و30% في وحدة أعمال الأسمنت بحلول عام 2030، وذلك استناداً إلى محددات عام 2019 كسنة أساس، مع التزامها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050.

وتشمل المبادرات الرئيسة في هذا المسار تعزيز كفاءة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع أجندة دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2050.

وسجّلت "إمستيل" في عام 2023 انبعاثات إجمالية من النطاقين الأول والثاني بلغت 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بسنة الأساس 2019، ونالت من قبل الاتحاد العالمي للصلب لقب "رائدة استدامة الصلب لعام 2024"، تقديراً لدورها البارز في تقليل الانبعاثات الكربونية من عمليات إنتاج الصلب.

كما أشاد المنتدى الاقتصادي العالمي بجهود إمستيل في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد، الأمر الذي وضعها ضمن أفضل خمس شركات رائدة في مجال الحديد حول العالم، وفي سبتمبر 2024، تم تعيين "إمستيل" للمشاركة في رئاسة التحالف العالمي لإزالة الكربون الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".