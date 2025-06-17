رأس الخيمة العقارية تطلق مشروعها السكني الجديد "SOLERA"

رأس الخيمة في 17 يونيو/ وام / أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية اليوم عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "Solera" الذي يقع في جزيرة الراحة وهو الأول ضمن مجموعة المشاريع المقرر تطويرها في منطقة الدوان تاون لوجهة "ميناء" المرتقبة.

ويضم المشروع 451 وحدة سكنية موزعة على ثلاثة مبان تجمعها معا منصة بوديوم مشتركة.

وسيضم Solera عند اكتماله ستة مجمعات سكنية متكاملة على مسافة قريبة من المرافق الرئيسية لوجهة "ميناء".

وقال سامح مهتدي الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية إن مشروع Solera يضيف بعدا جديدا إلى محفظتنا الاستثمارية عبر تنويع منتجاتنا العقارية وتطوير أحياء جديدة تثري الهوية الفريدة لوجهة "ميناء" وبينما نواصل سعينا لتطوير محفظة عقاراتنا الفاخرة يضفي Solera وميناء داون تاون عموما رؤية جديدة تماما للمشهد الحضري في رأس الخيمة فقد صمم المشروع ليلبي تطلعات الجيل الشاب من المحترفين ورواد الأعمال الذين يعملون عن بعد، مما يعكس التحول المتسارع في الإمارة ويعزز جاذبيتها المتنامية لدى المستثمرين في القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء للمشروع الجديد مطلع أبريل 2026 على أن يتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بحلول نهاية أبريل 2028.