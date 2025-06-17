محمد الشرقي يشهد تخريج طلبة الثانوية العامة من "أكاديمية الفجيرة الخاصة" ويهنئهم على نجاحهم

الفجيرة في 17 يونيو/ وام/ شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج طلبة الثانوية العامة من طلبة وطالبات أكاديمية الفجيرة الخاصة.

وأكّد سموه ضرورة مواصلة رحلة العلم واكتساب المعرفة والانفتاح على التجارب المفيدة في مختلف المجالات، وفي المراحل التعليمية كافة، بما يسهم في تمكين الفرد وصقل مهاراته ودعم نهضة المحتمع وتطوره.

كما أشار سموّه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمُمكنات المسيرة التربوية والتعليمية في إمارة الفجيرة، وتشجيع الطلبة والطالبات على مواصلة مسيرة المعرفة في العلوم كافة التي تخدم بناء الإنسان والأوطان.

وسلّم سمو ولي عهد الفجيرة شهادات التخرج لطلبة وطالبات الثانوية العامة الخريجين، مهنئًا لهم اجتيازهم هذه الرحلة التعليمية، وداعيًا إيّاهم إلى مواصلة التعلم وتحقيق التميز في المراحل الدراسية القادمة.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجان برتينغام مديرة مدرسة الفجيرة الخاصة.