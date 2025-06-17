”شمس” و”فن” يتعاونان لدعم المواهب الإعلامية والفنية في الشارقة

الشارقة في 17 يونيو/ وام / وقّعت مدينة الشارقة للإعلام “ شمس” ومؤسسة "فن" منصة الاكتشاف الإعلامي اليوم مذكرة تفاهم بهدف دعم وتطوير البيئة الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة من خلال مبادرات ومشروعات مشتركة تستهدف الأطفال والشباب في مجالات الإعلام والفنون.

وقّع المذكرة سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام “شمس” والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة فن بمقر المدينة بحضور عدد من مسؤولي وممثلي الجانبين.

وأكد سعادة راشد عبدالله العوبد أن المذكرة تأتي في إطار حرص “شمس” على توسيع نطاق شراكاتها الإستراتيجية مع الجهات المعنية بصناعة المحتوى بهدف تمكين الجيل الجديد من المبدعين مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة في إطار جهود “شمس” لتوفير منصة متكاملة تدعم المبدعين وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة في سوق العمل الإعلامي.

من جانبها أعربت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي عن سعادتها بهذا التعاون الذي يعزز من مكانة الشارقة كوجهة رائدة في تنمية المواهب الإعلامية الشابة مشيرة إلى أن التعاون مع “شمس” يشكل إضافة نوعية لبرامج المؤسسة الهادفة إلى اكتشاف وتوجيه الطاقات الشابة نحو مسارات مهنية ناجحة في الإعلام والفنون.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين في عدة مجالات من أبرزها رعاية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب وتقديم الدعم اللوجستي والإعلامي للفعاليات المصاحبة وتخصيص حلقات من بودكاست “حديث شمس” للترويج للمهرجان واستضافة شخصيات مؤثرة في مجال صناعة الأفلام والفنون.

كما تنص على تنظيم ورش تدريبية متخصصة في مجال تطوير صناعة الأفلام إلى جانب توفير منصة للمواهب الناشئة ودعم جهود الترويج لمشروع “استوديوهات شمس” من خلال تزويد مؤسسة فن ببيانات شركات الإنتاج العاملة في شمس وإطلاق مبادرات إعلامية ومجتمعية لتعزيز القيم الثقافية والاجتماعية والابتكار في إمارة الشارقة.