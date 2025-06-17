ثنائي العين ضمن قائمة أغلى لاعبي الفرق العربية في مونديال الأندية

واشنطن في 17 يونيو / وام / يواصل لاعبو نادي العين لكرة القدم تأكيد حضورهم القوي على الساحة الدولية، بعد دخول اثنين من نجوم الفريق قائمة أغلى اللاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً من مختلف القارات، من بينها 5 فرق عربية.

وتواجد ثنائي نادي العين، المغربي سفيان رحيمي، والبرازيلي كاكو، ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف الفرق العربية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، بحسب آخر تحديثات صادرة عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في إحصائيات وقيم اللاعبين السوقية.

وجاء رحيمي في المركز الثالث على مستوى أغلى اللاعبين العرب في البطولة، بقيمة سوقية بلغت 7 ملايين يورو، بينما حل زميله كاكو في المركز الخامس بقيمة 4.5 مليون يورو، ما يعكس مكانة نادي العين بين أبرز الأندية العربية المشاركة في المحفل العالمي.

وتصدر القائمة روبن نيفيز، لاعب نادي الهلال السعودي، بقيمة 25 مليون يورو، يليه زميله في الفريق ألكسندر ميتروفيتش بقيمة 18 مليون يورو، فيما جاء المصري محمود حسن “تريزيجيه” لاعب الأهلي في المركز الرابع بقيمة 5 ملايين يورو.

وجاء في المركز السادس وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري، بقيمة 4 ملايين يورو، يليه زميله أحمد مصطفى “زيزو” بـ3.5 مليون يورو، ثم التونسي يان ساسي، لاعب الترجي، في المركز الثامن بقيمة 1.8 مليون يورو.

واحتل المركز التاسع المغربي جمال حركاس، لاعب الوداد، بقيمة سوقية بلغت 1.4 مليون يورو، فيما جاء زميله المهدي عبيد عاشراً بـ1.3 مليون يورو.