مركز ربع قرن للعلوم و التكنولوجيا يطلق "الإقامة العلمية" لطلبة المدارس

الشارقة في 17 يونيو/ وام / أطلق مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا برنامج "الإقامة العلمية" تحت شعار “لأبحاث بأثر” الذي يُعد تجربة بحثية وطنية مكثفة تمتد لعام كامل، تستهدف طلبة المرحلة الثانوية من مختلف إمارات الدولة.

ويرتكز البرنامج الذي يأتي في إطار رؤية إمارة الشارقة الداعمة لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز الاستثمار في الطاقات الوطني على تمكين اليافعين من خوض تجارب علمية تطبيقية ضمن بيئات بحثية تحاكي تحديات الواقع تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين ويقدَّم ضمن أربعة مستويات متدرجة تبدأ بتأسيس مهارات البحث العلمي مرورًا بالممارسة التطبيقية وصولًا إلى التطوير المتقدم والنشر وانتهاءً بمشاريع ذات أثر فعلي في المجتمع والمجال الأكاديمي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لتوجهات الإمارة في دعم البحث والابتكار بوصفه ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ موقع الشارقة كمركز معرفي وعلمي.

ويستهدف البرنامج من 40 إلى 60 مشاركاً شغوفاً للانطلاق بمسيرتهم البحثية ويتاح التسجيل حاليا لليافعين من الصف التاسع إلى الثاني عشر تمهيدًا لبدء البرنامج في 9 أغسطس 2025 بمقر مركز ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة.