شرطة الشارقة تسجل 97.8% في مؤشر سعادة المتعاملين

الشارقة في 17 يونيو / وام / سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة 97.8% في مؤشر سعادة المتعاملين عن الخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية المقدمة خلال العام الماضي 2024 في إنجاز يُجسّد ثمرة الجهود المتواصلة لتطوير منظومة العمل الشرطي وتقديم خدمات نوعية تُواكب تطلعات المجتمع وتسهم في تعزيز جودة الحياة واستدامة سعادتهم.

وأعرب العقيد الدكتور سامح خميس الحليان مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية عن فخره بما تحقق من إنجازات خلال 2024 إذ أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً في استخدام القنوات الرقمية بنسبة 12.69% مقارنة بعام 2023 إذ بلغت النسبة 84.37% ما يعكس نجاح رقمنة مجمل الخدمات وتوفير منظومة أمنية ذكية متكاملة متاحة على مدار الساعة ترتكز على سهولة الوصول ومرونة الاستخدام من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق تجربة متعامل متميزة تستجيب لتطلعات المجتمع.

وأشار إلى أن عدد المعاملات المنجزة بلغ 1,339,906 معاملة فيما سجّلت مراكز سعادة المتعاملين زمناً لتقديم الخدمة بلغ 59 ثانية وزمن انتظار لم يتجاوز 33 ثانية في مؤشر يُبرز كفاءة الكوادر وسرعة الاستجابة ضمن منظومة خدمية مرنة وفعّالة.

وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود شرطة الشارقة في تطوير الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيراً إلى أن هذا التقدّم هو ثمرة عمل جماعي متكامل وتعاون فعّال بين فرق العمل مدعوماً باستثمارات متواصلة في الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بهدف تقديم تجربة خدمية متقدمة تُلبّي احتياجات المتعاملين بكفاءة واستجابة عاليتين.