سفارة سلوفينيا لدى الدولة تحتفل باليوم الوطني لبلادها

أبوظبي في 17 يونيو/ وام / أقامت سعادة نتاليا منصور سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

حضر الحفل، الذي أقيم في فندق سوفوتيل في أبوظبي، عمر راشد النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وقالت سعادة السفيرة نتاليا منصور، في كلمة لها بهذه المناسبة، إن سلوفينيا تربطها بدولة الإمارات علاقات وطيده وقوية، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والمضي بها قدما نحو آفاق أرحب.

وأضافت أن دولة الإمارات ترتبط بشراكة قوية معززة بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية وثيقة مع سلوفينيا، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لسلوفينيا في الشرق الأوسط.

وأكدت حرص سلوفينيا على فتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات متقدمة تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين.