"المفوضية" تقترح إجراءات جديدة تسرع الاستثمارات الدفاعية في الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 17 يونيو/ وام / اقترحت المفوضية الأوروبية إجراءات جديدة لخفض الروتين وتسهيل استثمارات بقيمة 800 مليار يورو تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي لضمان قدرة صناعاتها الدفاعية على تقدمها بسرعة.

وتعتمد الإجراءات على الرؤية المنصوص عليها في الكتاب الأبيض للاستعداد الدفاعي الأوروبي 2030 الذي حدد تبسيط القواعد ومواءمتها كوسيلة أساسية لتعزيز الاستعداد الدفاعي لأوروبا.

وستعمل هذه الإجراءات، المعروفة باسم الجاهزية الدفاعية الشاملة، على تسهيل الاستثمارات في القدرات الدفاعية، وتوفر قدرة أكبر على التنبؤ بالصناعة، وتجعل من السهل الوصول إلى تمويل الاتحاد الأوروبي.

وعلى وجه التحديد، سيتركز على إدخال نظام تصاريح سريع للمشاريع الدفاعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يقلل من الإطار الزمني لعملية التصاريح إلى 60 يوما وإنشاء نقاط اتصال فردية في دول الاتحاد الأوروبي لصناعة الدفاع.

كما تنص على تقليل العبء الإداري في صندوق الدفاع الأوروبي لمقدمي الطلبات والمشاركين، إلى جانب تشجيع عمليات الشراء المشتركة وزيادة عتبات العقود لتسهيل عمليات الشراء وتسريع عمليات نقل المنتجات الدفاعية عبر الحدود وتوضيح تطبيق القواعد الحالية على مستوى الاتحاد الأوروبي مثل قوانين المنافسة أو البيئة

والتأكد من أن لوائح المواد الكيميائية تلبي الاحتياجات الدفاعية وتحسين الوصول إلى التمويل من خلال تبسيط معايير الأهلية وتوفير إرشادات حول الاستثمارات المستدامة في الدفاع وتوضيح مفهوم الأسلحة المحظورة.

وكخطوة تالية، سيتفاوض البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي على الجاهزية الدفاعية الشاملة.