اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إذا اشتد الصراع بين إسرائيل وإيران سيعانى المزيد من المدنيين

جنيف في 17 يونيو / وام / أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن خشيتها من أنه إذا اشتد الصراع بين إسرائيل وإيران فان المزيد من المدنيين في البلدين سيعانون وستمتد آثار النزاع إلى ما هو أبعد من الأعمال العدائية المباشرة.

وأشارت اللجنة، في بيان صدر اليوم على لسان نيكولاس فون أركس المدير الاقليمي للجنة في الشرق الأدنى والأوسط، إلى أن العديد من المدنيين من كلا الجانبين قتلوا أو جرحوا بمن فيهم أعضاء في حركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر كما تضررت المنازل ودمرت سبل العيش، لافتة إلى أن العديد من العائلات فى إيران تفر بحثاً عن الأمان كما تجبر العائلات في إسرائيل مراراً وتكراراً على اللجوء إلى الملاجئ في منتصف الليل.

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام القانون الانساني الدولي وحثت على وقف التصعيد فوراً، مؤكدة أن هناك حاجة ماسة إلى عمل سياسي حاسم لوقف القتل ووضع حد للتدمير.