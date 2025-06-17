تعادل فلومينينسي مع بوروسيا دورتموند في مونديال الأندية

نيويورك في 17 يونيو/ وام/ تعادل فلومينينسي البرازيلي مع بوروسيا دورتموند الالماني بدون أهداف اليوم على ملعب ميتلايف في نيويورك، بافتتاح مواجهات المجموعة السادسة من كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه النتيجة وضع كل فريق نقطة في رصيده، قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي مع أولسان الكوري الجنوبي بنفس المجموعة في وقت مبكر من صباح غد بتوقيت الإمارات.