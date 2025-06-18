تعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنتدى "غلوبسيك"

أبوظبي في 18 يونيو / وام/ أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع منتدى غلوبسيك، وهو مركز أبحاث عالمي يعنى بتعزيز الأمن والازدهار والاستدامة في أوروبا وحول العالم، نصت على تعيين الأكاديمية شريكاً مؤسسياً رئيسياً للمنتدى خلال الفترة من عام 2025 إلى عام 2027.

وقع مذكرة التفاهم سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، و روبرت فاس، مؤسس "غلوبسيك" ورئيسه.

ويعد منتدى غلوبسيك، الذي يعقد سنوياً، منصة أوروبية رئيسية للحوار تجمع قادة عالميين وصناع سياسات وخبراء من مختلف الاختصاصات لدراسة ومعالجة قضايا حرجة مثل الأمن والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ والتكنولوجيا.

وتم توقيع مذكرة التفاهم قبيل نسخة 2025 من المنتدى التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو الجاري في براغ بجمهورية التشيك، وشارك فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية.

وبموجب هذا التعاون ، تسهم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في بلورة أجندة المنتدى خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مشاركتها الفاعلة في البرامج الرئيسية، وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المحورية والمتحدثين، والإسهام في تنظيم الفعاليات، فضلاً عن دعم الاجتماعات والتفاعلات الإعلامية لتعزيز الأثر المؤسسي للمنتدى.

وقال سعادة نيكولاي ملادينوف، إن دولة الإمارات داعمة للحوار متعدد الأطراف والدبلوماسية البراغماتية، وإن الأكاديمية تسهم من خلال هذا التعاون مع منتدى غلوبسيك، في إيصال أصوات المنطقة العربية إلى العالم أجمع، وتشارك بفعالية في صياغة السياسات العالمية في وقت تُعد فيه الثقة والحوار والعمل المنسق أكثر أهميةً من أيِ وقتٍ مضى.

من جانبه قال روبرت فاس، إن انضمام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كشريك مؤسسي رئيسي يُضفي بعداً إستراتيجياً على منتدى غلوبسيك؛ إذ أن الخبرة العميقة التي تمتلكها دولة الإمارات في مجالات الوساطة في حلّ النزاعات، والأمن الغذائي، ودبلوماسية المناخ، والتعاون الإقليمي، تُجسد نهجاً استشرافياً في الحوكمة العالمية.