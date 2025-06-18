عمّار بن حميد يستقبل سفير مملكة إسبانيا

عجمان في 18 يونيو /وام/ استقبل سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النعيمي، وليّ عهد عجمان، رئيس المجلس التّنفيذي، صباح اليوم، بمكتبه في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميريّ، سعادة إميلو بين جودوس سفير مملكة إسبانيا لدى الدّولة.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بسعادة السّفير الإسباني، متمنّياً له التوفيق والنجاح في أداء ‏عمله، بما يسهم في توطيد علاقات الصّداقة والتّعاون مع مملكة إسبانيا ‏على الصعد كافة.‏

وتطرّق الجانبان إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسبانيا، وبحثا سبل توطيدها في المجالات المختلفة، لا سيما المجالين التجاري والسياحي اللذين تدعمها روابط قوية بين الشعبين الصديقين قائمة على أساس التاريخ والثقافة.

بدوره أبدى السفير إميلو بين جودوس، سعادته بلقاء سموّ وليّ عهد عجمان، معرباً عن خالص التقدير والامتنان لما لقيه من حفاوة وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده الإمارة من نهضة وتطور في الميادين المختلفة، خصوصاً السياحية والاقتصادية.

حضر اللقاء سعادة الدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسعادة عمر لوتاه، مدير عام هيئة النقل في عجمان، وسعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسعادة وليد خليل الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.