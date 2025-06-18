لمار الجعافرة بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

دبي في 18 يونيو /وام/ توج تحدي القراءة العربي، الطالبة لمار طارق علي الجعافرة، بطلة لدورته التاسعة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، في ختام تصفيات شارك فيها مليونا طالب وطالبة من 5807 مدارس وتحت إشراف 7821 مشرفا ومشرفة.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة لمار طارق علي الجعافرة، من الصف العاشر الأساسي في مدرسة ذات راس الثانوية للبنات، التابعة لمديرية المزار الجنوبي، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، وخالد سالم آل علي، رئيس قسم الخدمات المساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إضافة إلى عدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي وأولياء أمور الطلبة المتنافسين، وحشد من الطلبة والمهتمين بالشأن الثقافي.

كما شهد الحفل الختامي، تتويج أسامة الصافي، من مديرية عين الباشا بلقب "المشرف المتميز"، وفي فئة أصحاب الهمم، أحرزت الطالبة ليان عدنان ناصر مناصرة، من الصف الثامن في مدرسة بيت يافا الأساسية التابعة لمديرية قصبة إربد، المركز الأول بعد تصفيات شارك فيها 6 آلاف طالب وطالبة.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة الأوائل إضافة إلى الطالبة لمار طارق علي الجعافرة، كلاً من: آية محمود منصور طاهات، من الصف الثالث في مدرسة الخنساء الأساسية التابعة لمديرية بني عبيد، وكندا علي محمود بني عامر، من الصف السابع في مدرسة عائشة الباعونية "المزار الشمالي"، وأميمة فايز علي البشايرة، من الصف العاشر في مدرسة "مريم البتول الأساسية م" في بصيرا، ونسرين يونس نائل السرور، من الصف السادس في مدرسة اليزيدية الأساسية بالسلط، ومحمد فادي محمد الطنينيه، من الصف التاسع في مدارس الرضوان "الجامعة"، ونور محمد فرحان العموش، من الصف الخامس في مدرسة أم عطية الأولى "الزرقاء الأولى"، وراما طارق يوسف العبدات، من الصف العاشر في مدرسة اليرموك الثانوية "الرصيفة"، وترتيل مأمون عبد اللطيف الدباس، من الصف السابع في مدرسة عائشة بنت أبي بكر "السلط"، وميرال مصعب الخطيب، من الصف العاشر في "مدارس السابلة/2" "الجامعة".

من جانبه قال معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، إن المشاركة المتجددة لطلاب وطالبات المملكة الأردنية الهاشمية في تحدي القراءة العربي، تجسد الاهتمام الرسمي والمجتمعي في المملكة بترسيخ عادة القراءة بين الطلبة والارتقاء بمستواهم التعليمي وحصيلتهم الثقافية، وتعزيز مكانة اللغة العربية، وتمكين الأجيال الصاعدة من التبحر في علومها وجمالياتها والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم للمستقبل بلغة سليمة منفتحة على العصر وتجارب وثقافات الآخرين.

من جهته أكد الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مبادرة تحدي القراءة العربي استطاعت تحقيق إنجازات كبرى على جميع الصعد من حيث ارتفاع أعداد المشاركين والتفاعل الرسمي والمجتمعي العربي الواسع مع كل دورة من دوراتها، مشيراً إلى أنها شهدت مشاركة أكثر من 163 مليون طالب وطالبة خلال تسع دورات، وقدمت نماذج ملهمة في المثابرة والاجتهاد والتحصيل المعرفي والقدرة على التعبير عن الذات بلغة عربية رفيعة المستوى.

وتوجه الدكتور الخالدي بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات والمشاركين في تصفيات الدورة التاسعة وأولياء أمور الطلاب والطالبات، مقدماً الشكر إلى وزارة التربية والتعليم في الأردن وجميع المدارس والمعلمين والمعلمات، وإلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الجديد.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132ألفا و112 مدرسة، وبإشراف 161 ألفا و4 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وترغيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.