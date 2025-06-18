حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد

الشارقة في 18 يونيو/ وام / أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، بجهود مجلس أمناء الجامعة، نظير ما حققوه من إنجازات خلال الفترة السابقة، مشيراً سموه إلى أن كثيراً من المؤسسات تبدأ بمشروعات العلوم الزراعية ومشروعات الأمن الغذائي، ولكنها تصطدم بتحديات مثل عدم توفر المرافق التي تدعم الدراسات الأكاديمية، ويتلقى الطلبة الدراسة النظرية فقط، ويأخذون الجانب العملي من الخارج.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، اليوم، في مقر الجامعة، مضيفاً سموه أن جامعة الذيد توفر كل المقومات التي تؤهل الطلبة من الناحية النظرية والعملية، من خلال توفر الكليات والبرامج المتخصصة في هذا المجال، منها كلية الزراعة وكلية البيطرة، إضافة إلى المرافق التي تدعم العملية التعليمية مثل المختبرات والمزارع والحظائر.

وأكد صاحب السمو رئيس جامعة الذيد أن هذه الخطوات ساهمت إلى حد بعيد في إنتاج منتجات عضوية خالية من المواد الصناعية والكيماويات في الأسواق، مثل ألبان مليحة ومنتجات غِراس وقمح سبع سنابل وغيرها من المنتجات التي نفخر بأنها من دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في إمارة الشارقة.

وكشف سموه عن أن جمع البذور قد بدأ به سموه منذ العام 1973، وكان يصنف سموه البذور التي يجمعها ويوجد من ضمنها بذور لنباتات منقرضة في صحاري الدولة، كما أنشئ سموه بنك البذور للحفاظ على الأنواع النباتية وتنوعها الجيني للمستقبل، ويضم حوالي 5 ملايين بذرة، موضحاً سموه أن مثل هذه البذور موجودة في بريطانيا كاحتياطي لها.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة نقل بنك البذور ليكون ضمن مرافق جامعة الذيد، وذلك بهدف تطوير البحث العلمي، والمختبرات العلمية، وتعزيز مهارات طلبة كلية الزراعة في الجامعة من خلال التدريب العملي للطلبة في البنك.

واستهل اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد باعتماد إنشاء كليتين جديدتين ضمن المنظومة الأكاديمية، هما: كلية الحوسبة والأنظمة الذكية، وكلية علوم البيئة، وذلك في إطار التوسع في التخصصات الحديثة التي تلبي متطلبات سوق العمل وتواكب توجهات التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي، كما اعتمد المجلس طرح البرنامج المزدوج لبكالوريوس الزراعة المستدامة، بالتعاون مع الجامعة الملكية للزراعة في المملكة المتحدة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة.

واعتمد المجلس نتائج التقارير الخاصة باللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، واطلع على عدد من التقارير الدورية المتعلقة بأداء الجامعة، واستعرضت الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مديرة جامعة الذيد، تقرير الملخص التنفيذي للأنشطة والإنجازات للعام الأكاديمي 2024-2025، إضافة إلى مستجدات العمل والعملية التدريسية وأهم النتائج المحققة، وذلك لتنفيذ أهداف الجامعة وتحقيق تطلعاتها.

وعلى هامش اجتماع مجلس الأمناء زار صاحب السمو رئيس جامعة الذيد استراحتي الطلاب والطالبات في الجامعة والتقى خلالها مجموعة من الطالبات، متعرفاً سموه على مواصفات الاستراحتين التي صُممت لتوفير بيئة دراسية ملائمة للطلاب والطالبات، وتستوعب الاستراحة الواحدة 100شخص، كما يتوفر بها مقهى يقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات.

واطلع سموه على المخططات التوسعية لمشروعات الجامعة التي يجري العمل على تنفيذها، ومنها مختبرات البيطرة والملاعب والقاعات الرياضية، والمزرعة التجريبية ومخطط الحظائر التي تخدم طلبة التخصصات الزراعية والحيوانية، إضافة إلى المرافق الخدمية التي يستفيد منها الطلبة خلال فترة دراستهم في الجامعة.

وعرج صاحب السمو رئيس جامعة الذيد على معرض منتجات الشارقة والمقام في مقر الجامعة، والتي تحوي منتجات جبل الديم مثل الورد الطائفي والورد المحمدي والعسل والزيتون بمشتقاته والتفاح والزعتر وإكليل الجبل، إضافة إلى منتجات مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "إكتفاء" مشاهداً سموه آخر منتجات "غِراس" من الخضروات والفواكه ومشتقاتها من المربى والصلصات الطبيعية التي تستخدم في الطبخ، وطيور فلي ومخبوزات سبع سنابل مثل الخبز العربي والمعكرونة، وحليب ولبن مليحة.

وأقام سموه بعد الاجتماع مأدبة غداء لأعضاء مجلس أمناء جامعة الذيد، أُعدت من خيرات الشارقة مثل لحم العجل من مزرعة أبقار مليحة، والأجبان من مزرعة الماعز، ودواجن من مزرعة طيور فلي، وفواكه وخضروات الصوبات الزراعية في الذيد، والخبز وحب الهريس من مزارع القمح.

حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقر الجامعة، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وهنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي، مدير جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري، مدير الجامعة الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور وارويك بيلي أستاذ طب الخيول في كلية طب البيطري بجامعة واشنطن، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي، رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي، مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي، ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي، مساعد العمادة للبحث العلمي بكلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.