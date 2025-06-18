"مِراس" تُرسي عقد بناء "سنترال بارك بلازا في سيتي ووك" بقيمة 450 مليون درهم

دبي في 18 يونيو/ وام / أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن ترسية عقد بقيمة 450 مليون درهم على شركة "نارسكو للمقاولات" لتنفيذ أعمال الإنشاءات الرئيسية لمشروعها السكني "سنترال بارك بلازا" ضمن مشروع توسعة سيتي ووك في دبي، والمقرر تسليمه في الربع الثالث من عام 2027.

ويضم المشروع برجين "أ" و"ب" ضمن مجمع سكني، يتألفان من 23 طابقاً و20 طابقاً على التوالي، وسيضمان 212 شقة.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات" إن "سنترال بارك بلازا في سيتي ووك" يعد وجهة مثالية لتوفير مستوىً جديد من نمط الحياة العصري في قلب دبي، ما يجسد التزامنا بتطوير وجهات راقية تعطي الأولوية لحياة المجتمع ورفاهيته.