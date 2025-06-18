"إنفستوبيا" تُطلق أول حواراتها العالمية في طشقند العام المقبل

أبوظبي في 18 يونيو / وام / وقّعت "إنفستوبيا" مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان، بهدف التعاون في تنظيم أول نسخة من حوارات "إنفستوبيا العالمية" في طشقند العام القادم، والتي ستُقام بالشراكة مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2026.

وقّع المذكرة الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ "إنفستوبيا"؛ وسعادة شوخروخ غولاموف، نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي.

وتسهم هذه الشراكة في توفير محطة بارزة لتعزيز الربط والتواصل بين مجتمعات الأعمال في الإمارات وأوزبكستان ودول منطقة آسيا الوسطى، حيث ستشكل "إنفستوبيا – طشقند" منصة جديدة لاكتشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية والأوزبكية والآسيوية، وتكوين المزيد من الشراكات المثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بين دولتي الإمارات وأوزبكستان، واستشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الآسيوية في المجالات الاقتصادية المستقبلية.

ويعتبر منتدى طشقند الدولي للاستثمار والذي يرعاه رئيس جمهورية أوزبكستان من أهم منتديات الاستثمار في منطقة آسيا الوسطى مما يجعله شريكا واعداً لـ "إنفستوبيا العالمية".

وبهذه المناسبة، قال معالي لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان إنه في عام 2026، ستستضيف طشقند أول نسخة لحوارات "إنفستوبيا العالمية" في منطقة آسيا الوسطى، والتي ستنظم بالتعاون مع منتدى طشقند الدولي للاستثمار (TIIF).

وأضاف أن إنفستوبيا تعد منصة استثمارية عالمية أطلقتها دولة الإمارات بهدف ربط المستثمرين والحكومات والشركات بالفرص الاقتصادية الجديدة، وقد أُقيمت نسخ سابقة منها في مدن مثل طوكيو وميلانو، مشيراً إلى ان الحدث سيجمع في طشقند مستثمرين وصنّاع قرار وقادة أعمال لاستكشاف الفرص في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والبنية التحتية والزراعة وهي تمثل قطاعات محورية لتعزيز النمو الاقتصادي لأوزبكستان.

ولفت إلى أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة في ترسيخ مكانة أوزبكستان كمركز استثماري رئيسي في المنطقة، وبناء علاقات طويلة الأمد عبر الأسواق.

من جانبه، أكد سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، أن دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تجمعهما علاقات استراتيجية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة من حوارات "إنفستوبيا العالمية" في طشقند تهدف إلى تعزيز جسور التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق تنموية جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والآسيوي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبما يُرسّخ مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.

وفي سياق متصل، قال الدكتور جان فارس، الرئيس التنفيذي لـ "إنفستوبيا" إن دولة الإمارات ودول منطقة آسيا الوسطى تتمتع بفرص اقتصادية واستثمارية واعدة، خاصةً في القطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، معرباً عن ثقته بأن "إنفستوبيا – طشقند" ستؤدي دوراً محورياً في ربط مجتمعات الأعمال الآسيوية بهذه الفرص الطموحة، من خلال تحفيز النقاشات والحوارات الفعّالة بين قادة الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، واستكشاف مسارات جديدة تسهم في تعزيز التدفقات الاستثمارية والتجارية المتبادلة، والاطلاع على أحدث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاتجاهات العالمية للتمويل والاستثمار.

يذكر أن النسخة الرابعة من منتدى طشقند الدولي للاستثمار شهدت استعراضاً للفرص الاستثمارية المتاحة في أوزبكستان، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية، وشارك فيها أكثر من 7,500 مشارك يمثلون 100 دولة، وبينهم ما يقارب 3,000 ضيف شرف.

