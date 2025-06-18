سلطان بن أحمد القاسمي يزور مركز الإصلاح والتوجيه الأسري بالشارقة

الشارقة في 18 يونيو/ وام/ زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم، مركز الإصلاح والتوجيه الأسري التابع لمجلس القضاء بالشارقة والواقع في منطقة اليرموك.

وتجوّل سموه في أروقة ومرافق المركز المتنوعة، والذي يقدم خدمات جليلة للأسرة والمجتمع، ويعتبر خط الدفاع الأول لحماية الأسرة ضد كل ما يهدد استقرارها من النزاعات والمشكلات الاجتماعية بين أفرادها وما يترتب على ذلك من تفكك أسري وتشتت وضياع لكافة أفراد الأسرة، وذلك عبر رسالته المتمثلة في إصلاح ذات البين والمحافظة على الأسرة وتماسكها واستقرارها والعمل على حل التحديات التي تواجهها كافة.

وتفقد سمو رئيس مجلس القضاء عدداً من أقسام المركز الخاصة بالإجراءات القضائية مثل قسم التنفيذ وقسم التوثيقات، مستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل حول ما تقدمه الأقسام من خدمات متنوعة ومتكاملة للجمهور من رواد المركز الذي يعمل على حل أي نزاع بين الأطراف المختلفة في الأسرة قبل الخوض والبدء في إجراءات القضايا، وذلك بالطرق الوديّة أو التعهدات وإجازة الاتفاقيات الرسمية، مما يعمل على عدم وصول النزاعات إلى المحاكم وتصفية ذلك بأفضل الطرق للحفاظ على العلاقات الاجتماعية لصالح الأسرة.

وحضر سمو رئيس مجلس القضاء، جانباً من ورشة عمل بعنوان فيتامينات الحياة الزوجية وهي جانب من الفعاليات المستمرة لبث الوعي بين أفراد الأسرة وحل المشكلات، والاستفادة من مختلف الطرق لمنع وقوع النزاعات وتقديم طرق عديدة للحلول لأفراد الأسرة.

وتعرّف سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الزيارة على أهداف المركز والأدوار التي يقوم بها والأنشطة التوعوية التي يشارك بها في مختلف الفعاليات، إلى جانب استعراض عدد من الإحصائيات الخاصة بالدعوات التي تسلمها المركز والتي تم الصلح فيها، حيث بلغت 1356 دعوة تم استكمال إجراءات التصالح فيها.