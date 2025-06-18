الإمارات "اكس ار جي" للدراجات الهوائية ثانيا في المرحلة الثالثة لطواف سويسرا

سويسرا في 18 يونيو/ وام / انتزع جواو الميدا دراج فريق الإمارات، أكس آر جي، المركز الثاني في المرحلة الثالثة من طواف سويسرا للدراجات الهوائية، وذلك خلال منافسات السباق التي امتدت إلى سافة 195.6 كم، وتضمنت طرقا متعرجة ونهاية صعبة.

وعلى الرغم من الهجوم المتأخر الذي قاده كوين سيمونز من فريق ليدل-تريك، والذي كان ضمن المجموعة المتقدمة الرئيسية في السباق، نجح جواو ألميدا في حسم المركز الثاني خلال انطلاقه نحو خط النهاية بين مجموعة صغيرة، متقدماً بفارق بسيط على أوسكار أونلي من فريق دي إس إم-فيرمنيش بوست إن إل.

من جانبه أنهى فيليكس غروسشارتنر دراج فريق الإمارات اكس ار ي السباق ضمن المجموعة الرئيسية محافظًا على مركزه المرتفع في التصنيف العام، حيث يحتل النمساوي المركز السادس بفارق دقيقة و18 ثانية قبل انطلاق المرحلة الرابعة من هايدن إلى بيورو لمسافة 193.2 كم بينما يستمر رومان غريغوار من فريق جروبوما-إف دي جي في ارتداء قميص المتصدر.

وفيما يلي نتائج المرحلة الثالثة :

- كوين سيمونز (فريق ليدل-تريك) - 4:39:42.

- جواو ألميدا "فريق الإمارات-إكس آر جي” - بفارق 18 ثانية.

- أوسكار أونلي “فريق دي إس إم-فيرمنيش بوست إن إل” - نفس التوقيت.