الشارقة تحتفي بأعلام الأدب الموريتاني

نواكشوط في 18 يونيو/ وام / احتفت العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن النسخة الثالثة والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي نظّمته دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا بتكريم أربعة من أعلام الأدب الموريتاني تقديراً لعطائهم وإسهامهم في إثراء الحياة الثقافية.

والمكرمون هم الشاعر محمد فال عبد اللطيف والأكاديمي في علم اللسانيات الدكتور يحيى الهاشمي والباحث اللغوي والدكتور محمدو أمين والشاعر محمد الحافظ ولد أحمدو.

ويأتي الملتقى تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة.

وتم تنظيم حفل التكريم في قاعة المؤتمرات في العاصمة نواكشوط بحضور سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة ومعالي الحسين ولد مدو وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة ووالي ولاية نواكشوط الغربية ممثلاً عن عمدة بلدية تفرغ زينة إلى جانب جمهور كبير من المثقفين والأكاديميين والأدباء الموريتانيين.

وأكد سعادة عبد الله العويس في كلمته أهمية امتداد التعاون بين الشارقة وموريتانيا قائلاً إن هذا المحفل الثقافي البارز يأتي امتداداً لمسيرة التعاون الثقافي بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا والتي أثمرت عن العديد من الأنشطة الثقافية التي تدعم الثقافة العربية وتعزز دور الفكر والإبداع في مجتمعاتنا العربية.

من جانبه ثمن معالي الحسين ولد مدو دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الكريمة ، لخدمة لغة الضاد وآدابها وقضايا الثقافة والمثقفين في جميع أرجاء عالمنا العربي مضيفا إن الدور الثقافي الريادي لإمارة الشارقة يُعدّ أنموذجًا مضيئًا في العمل الثقافي العربي الجاد من خلال ما أطلقته من مبادرات وما احتضنته من مشاريع ثقافية جعلتها منارة للثقافة العربية ومأوىً للأدباء والمبدعين العرب.

من جانبهم عبّر المكرمون عن امتنانهم لهذا التكريم، مشيرين إلى أن مبادرة الشارقة للتكريم الثقافي تُمثل نموذجاً حضارياً في الاحتفاء بالمثقفين العرب وتؤكد على التزام الإمارة الراسخ بدعم الفكر والإبداع في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأثنوا على رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في ترسيخ الثقافة كركيزة للتنمية والهوية، معتبرين أن هذا الاحتفاء ليس تكريما لأشخاص بعينهم فقط بل هو احتفاء بالثقافة العربية ومبدعيها في مختلف المجالات.