شراكة إستراتيجية بين نادي العين و أكاديمية الشطرنج البريطانية

لندن في 18 يونيو/ وام / أعلن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية عن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية دولية مع أكاديمية الشطرنج البريطانية وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي في اللعبة وتنمية المهارات الذهنية.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم معسكرات تدريبية دولية في لندن والإمارات، واستضافة بطولات دولية مشتركة بمختلف الفئات السنية، وتنفيذ برامج صيفية شاملة تجمع بين التدريب الشطرنجي، والأنشطة الثقافية، وكذلك تبادل الخبرات والكوادر الفنية والإدارية، وإطلاق مبادرات تسويقية وإعلامية مشتركة على مستوى دولي.

وتمتد الاتفاقية لمدة 3 سنوات وتنص أيضا على تبادل المدربين والحكام والخبراء، وتنظيم ورش تدريبية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في تعليم الشطرنج، إلى جانب تنفيذ برامج تنمية ذاتية وورش عمل باللغة الإنجليزية.

وستدار الاتفاقية من خلال منسقين من الجانبين لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.