لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي

أبوظبي في 18 يونيو/ وام/ اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد العامري وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.

وتتناول مواد مشروع القانون، التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.