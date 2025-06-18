الاتحاد الأوروبي وأستراليا يلتزمان بالشراكة الأمنية والدفاعية

بروكسل في 18 يونيو/ وام / أعلن المجلس الأوروبي اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع أستراليا لبدء مفاوضات بشأن الشراكة الأمنية والدفاعية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان وزع في بروكسل إن ذلك جاء خلال لقاء رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في قمة زعماء مجموعة السبع بكندا.

وأضاف البيان أن الشراكة سوف توفر إطارًا للتعاون الحالي والمستقبلي، بما في ذلك في مجالات مثل صناعة الدفاع والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.

وتشمل برامج التنمية المستدامة والشاملة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى التعاون في مجالات الأمن السيبراني، ومكافحة التهديدات الهجينة، والأمن البحري، ومنع الانتشار ونزع السلاح، والأمن الفضائي، والأمن الاقتصادي.

وقال البيان إن شراكة الأمن والدفاع ترمي إلى تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن العالمي ولا تتضمن هذه الشراكة أي التزامات بنشر عسكري.

وأوضح أان المناقشات بشأن خطة التنمية الاجتماعية مع الاتحاد الأوروبي والالتزام المتجدد بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي تعكس زخما قويا في العلاقات الأسترالية الأوروبية.

وستظل المفاوضات بشأن خطة التنمية الاجتماعية منفصلة عن الجهود المبذولة لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والاتحاد الأوروبي.