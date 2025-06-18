انطلاق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمشاركة 140 دولة

بطرسبورغ في 18 يونيو/ وام / انطلقت في عاصمة الشمال الروسي، اليوم، فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بنسخته الـ28 تحت شعار" "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب والذي يستمر حتى 21 يونيو الحالي.

وتشارك مملكة البحرين في المنتدى بصفة “ضيف شرف”، بالإضافة إلى نحو 20 ألف ممثل من 140 دولة.

ويناقش الممنتدى مواضيع عدة مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي" وغيرها.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.