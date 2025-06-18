"حكماء المسلمين" يشارك في معرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا

جاكرتا في 18 يونيو / وام / يشارك مجلس حكماء المسلمين في الدورة الثالثة والعشرين من معرض الكتاب الإسلامي بجاكرتا، الذي انطلقت أعماله اليوم وتستمر حتى 22 يونيو الجاري في مركز جاكرتا للمؤتمرات.

وتأتي مشاركة المجلس في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ثقافة التعايش والسلام، ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، وتوسيع حضوره الثقافي في منطقة جنوب شرق آسيا.

ويعرض المجلس هذا العام أكثر من 250 إصدارًا فكريا وثقافيا، من بينها مجموعة من أحدث إصدارات "الحكماء للنشر" لعام 2025، التي تتناول قضايا السلم والتعايش وتعدد الهويات.

ويضم الجناح كذلك أكثر من 30 مؤلفا للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تسلط الضوء على سماحة الإسلام وعمق تراثه الفكري والفلسفي.

ويستعرض المجلس أيضا مجموعة من الإصدارات المهمة لأعضاء المجلس وكبار المفكرين؛ وفي سياق اهتمامه بتوسيع الأثر الثقافي والوصول إلى الجمهور الإندونيسي، يقدم المجلس باقة من الإصدارات المترجمة إلى اللغة الإندونيسية.

وتتنوع مشاركة المجلس في المعرض هذا العام لتشمل ندوات فكرية رفيعة المستوى بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، كما ينظم ورشا تفاعلية متنوعة ضمن جناحه.

وحاز جناح مجلس حكماء المسلمين على جائزة "أفضل جناح" في معرض جاكرتا للكتاب لثلاث دورات متتالية، تأكيدًا لجودة محتواه وتنوُّع برامجه ومستوى التفاعل الذي يقدمه لزواره.