سلطة دبي للخدمات المالية تطلق مشاورات عامة حول مبادئ التخطيط للتحول المناخي

دبي في 18 يونيو / وام / أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، بالتعاون مع أعضاء آخرين في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، اليوم، عن إطلاق مشاورة عامة حول مسودة "مبادئ التخطيط للتحول المناخي".

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار جهود مجموعة العمل المتواصلة لتعزيز منظومة التمويل المستدام في دولة الإمارات.

وتهدف مسودة المبادئ إلى تمكين المؤسسات المالية من تطوير خطط موثوقة وشفافة وفعالة للتحوّل المناخي.

وترسي هذه الخطط استراتيجيات مستقبلية تهدف إلى مواءمة أهداف المؤسسات وحوكمتها وإدارة مخاطرها وعملياتها التشغيلية مع أهدافها المناخية.

وتغطي المسودة ثمانية مجالات رئيسية، تشمل تحديد أهداف التحول، والحوكمة، ودمج أهداف التحول في الاستراتيجية وإدارة المخاطر، والمعايير والمستهدفات، والبيانات ومشاركة العملاء، إلى جانب إعداد التقارير والشفافية، والتنفيذ، والمراجعة والتحديثات.

