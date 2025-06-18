قرينة حاكم عجمان تشهد تخريج الفوج الثاني من "دفعة عام 2025" لطالبات جامعة عجمان

عجمان في 18 يونيو/ وام / شهدت قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين، رئيسة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، حفل تخريج الفوج الثاني من "دفعة عام 2025" من طالبات جامعة عجمان، الذي ضم أكثر من 400 خريجة من حملة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، عبّرت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان عن بالغ سعادتها وفخرها بتخريج هذه النخبة المتميزة من الطالبات، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة التعليم، وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة.

وقدمت الشكر لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للجهود الكبيرة التي ظل يبذلها لترسيخ مكانة الجامعة إقليميا ودوليا وتحفيز العقول المبدعة واستثمارها في مواصلة دروب العلم والمعارف المتقدمة.

وأشادت الشيخة فاطمة بنت زايد بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في بناء المجتمعات وصناعة الأمل، مشيرة إلى أن خريجات اليوم يشكلن نموذجًا مشرقًا للعزيمة والطموح، ومصدر إلهام للأجيال القادمة من الشابات الساعيات إلى التميز في مختلف الميادين.

وقدّمت التهنئة للخريجات على ما بذلنه من جهد طوال سنوات الدراسة، داعية إياهن إلى مواصلة مسيرة التعلم والعطاء، والمساهمة بفاعلية في خدمة مجتمعاتهن والارتقاء بها.

من جانبها، ألقت الدكتورة نهلة القاسمي، عميد شؤون الطلبة في جامعة عجمان، كلمة الجامعة التي توجهت فيها بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى قرينة صاحب السمو حاكم عجمان على دعمها المستمر للجامعة ورعايتها الدائمة للعلم والمعرفة والشباب وتحفيز الروح الإيجابية لديهم، وعلى الجهود الدؤوبة والدعم الكبير لمسيرة العطاء بالجامعة، كما قدمت الشكر إلى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على كل ما قدموه من دعم وتشجيع وتحفيز للطلبة طوال مسيرتهم التعليمية.

وألقت الخريجة بدور عبدالله سالم كلمة الخريجات حيث توجهت بالشكر إلى الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان لتشريفها ورعايتها الكريمة لحفل تخريج الفوج الثاني من "دفعة عام 2025" مشيدة بالدعم الذي قدّمه أعضاء الهيئة التدريسية خلال سنوات الدراسة للطلبة، وما وفرته الجامعة من بيئة محفزة ساعدتهن على اكتساب المهارات اللازمة لمواصلة التميز في سوق العمل.

وكرّمت الشيخة فاطمة بنت زايد آل نهيان الخريجات بمناسبة التخرج والنجاح.

وفي ختام الحفل تسلمت قرينة حاكم عجمان درع الجامعة من الدكتورة نهلة القاسمي تقديرا لجهودها المخلصة في خدمة العلم والتعليم والارتقاء بدور المرأة في المجتمع.