تمديد استقبال المشارَكات في "جائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمُعْجميّة" حتّى 31 يوليو

الشارقة في 18 يونيو / وام / أعلنَ مجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة عن تمديد فترة استقبال طلَبات التّرشّح للدّورة الثّامنة من جائزة الشّارقة للدّراسات اللّغويّة والمُعْجميّة حتّى يوم 31 يوليو المُقبِل وذلك استجابة للإقبال المتزايِد من الباحثين والدّارسين في مختلف أنحاء العالم الذين يرغبون في تقديم أبحاثهم للمنافسة في واحدة من أبرز الجوائز المتخصّصة باللّغة العربيّة على المستوى الدّوليّ.

وتأتي الجائزة الّتي تبلغ قيمتُها الإجماليّة 100 ألف دولار أمريكيّ في إطار جهود المجمع لتعزيز البحث العِلمي في مجالَي اللّغويّات والمُعجميّات حيث تُمنح مناصفةً بين محورَين رئيسَيْن؛ الأوّل في الدّراسات اللّغويّة والثّاني في الدّراسات المُعجميّة وينال الفائز بالمركز الأوّل في كلّ محوَر 30 ألف دولار بينما ينالُ الفائزُ بالمركز الثّاني 20 ألف دولار.

وتُركّز الجائزةُ في دورتها الحالية على محورَيْن دقيقَيْن في التّخصّص؛ الأوّل بعنوان: "الدّراسات اللّسانيّة النَّصّيّة" ويستهدف الأبحاث التي تتناول تحليلَ النّصوص بمستوياتها الصّوتيّة والصّرفيّة والنّحْويّة والمُعْجميّة وفق مناهج علم اللّغة الحديث، أمّا الثّاني فيتمحْوَر حول "المعاجم المؤلَّفة في مصطلحات علوم اللّغة العربيّة" ويُعنى بتوثيق المصطلحات في مجالات النّحْو والصّرف والبلاغة والعَروض واللّسانيّات والصّوتيّات وفِقْه اللّغة.

ويُعدّ قرار التّمديد فرصة إضافيّة للباحثين المتخصِّصين في علوم اللّغة العربيّة للمشاركة في الجائزة الّتي رسّخَت مكانتها بوصْفها منبرًا عِلميًّا مرموقًا يحتفي بالجهود البحثيّة الّتي تسهم في إثراء اللّغة العربيّة وتعزيز حضورها الأكاديميّ عالميًّا.