أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تطلق تخصص الرسم الرقمي ضمن برامجها الفنية

الفجيرة في 18 يونيو/ وام/ أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تخصص "الرسم الرقمي" ضمن برامج قسم الفنون البصرية، بهدف تمكين الطلبة من تسخير التكنولوجيا في خدمة الإبداع الفني، وتوفير منصة تعليمية متطورة تواكب التحولات الرقمية في الفنون المعاصرة.

ويعتمد تخصص الرسم الرقمي على استخدام أدوات تقنية حديثة مثل الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، من خلال برامج متخصصة مثل (أدوبي فوتوشوب)، و(أدوبي إليستريتور)، و(سكتشبوك)، ويُعد مجالاً متنوعاً يُستخدم في الرسم، والتصميم، والرسوم المتحركة، والإنتاج البصري.

ويشمل البرنامج الفئات العمرية من 8 سنوات فما فوق، من مختلف الجنسيات، ويُشرف عليه أساتذة متخصصون فنياً وتربوياً ضمن بيئة تعليمية مجهزة بأحدث الأجهزة اللوحية الرقمية.

وأكد سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، أن إطلاق التخصص يأتي في إطار حرص الأكاديمية على تنويع مجالات التعليم الفني، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس الأمناء.

وأضاف أن هذا التخصص يمنح الطلبة فرصة لصقل مواهبهم والتعبير عن رؤيتهم الإبداعية من خلال أدوات رقمية حديثة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التفاعل بين الفن والتكنولوجيا، في ظل الطلب المتزايد على المهارات الإبداعية في عصر الرقمنة.