مهرجان المانجو 2025 ينطلق 27 يونيو في إكسبو خورفكان

الشارقة في 18 يونيو/ وام / تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المانجو السنوي 2025 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية مدينة خورفكان في مركز إكسبو خورفكان خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو الحالي بمشاركة واسعة من المزارعين من مختلف إمارات الدولة وعدد من الشركات المتخصصة بالقطاع الزراعي والأسر المنتجة.

ويهدف المهرجان الذي يأتي هذا العام تحت شعار "المانجو ثمرتنا ثروتنا" إلى تعزيز مكانة المنطقة الشرقية كوجهة سياحية زراعية متميزة ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تمكين المزارعين والأسر المنتجة والارتقاء بجودة المنتجات الزراعية المحلية وأساليب زراعتها المستدامة بالإضافة إلى صون التراث الثقافي الغني للدولة ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وسيتضمن الحدث عرضاً لأكثر من 150 صنفاً من أنواع المانجو المحلية الفاخرة إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات النوعية التي رُصدت لها جوائز قيّمة بالإضافة إلى الفعاليات التراثية والثقافية ومجموعة من البرامج الإرشادية التي تهدف إلى رفع جودة الإنتاج الزراعي المحلي وتبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين.

ويشهد المهرجان في يومه الأول تنظيم مسابقة "مزاينة المانجو" التي يشترط المشاركة بها أن يكون الإنتاج محلياً من مزرعة أو حديقة المشارك مع إثبات ملكية الأرض أو المنزل وأن يُقدم نوع واحد فقط من المانجو وأن يكون خالٍ من الإصابات والعيوب وأن يكون الحجم مناسباً ومتناسقاً كما تخضع المشاركات الفائزة للكشف الميداني من قبل لجنة التحكيم.

وتشمل الفعاليات في اليوم الثاني من المعرض تنظيم مسابقة "أجمل سلة من المانجو" للعوائل ويشترط للمشاركة بها أن تكون السلة من عمل يدوي دون مبالغة في الزينة ولا يُسمح بالمشاركة بأكثر من سلة واحدة و خصصت فعاليات اليوم الأخير للأطفال من خلال "مسابقة أجمل مقطع فيديو زراعي" الموجهة للفئة العمرية من 7 إلى 12 عاماً.

كما تستمر طوال أيام المهرجان "مسابقة أفضل ركن للمزارعين" والتي تشترط أن يكون الإنتاج محلياً وأن يحتوي الركن على خمسة أصناف من المانجو على الأقل إضافة إلى تواجد صاحب الركن طيلة أيام الفعالية ويعتمد التقييم على استبيان جماهيري.